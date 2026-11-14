Buruaga pide celebrar el "orgullo" de pertenecer a Potes, durante la proclamación de Álvaro González como Orujero Mayor

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el Orujero Mayor 2026, el exfutbolista Álvaro González. - GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha celebrado esta tarde la proclamación del exfutbolista Álvaro González, "un lebaniego de pura cepa", como Orujero Mayor de la 34 Fiesta del Orujo, que se está celebrando desde ayer en el municipio de Potes.

Allí, ha llamado a los asistentes a aprovechar esta festividad para celebrar "el orgullo de pertenecer a esta tierra", un sentimiento que "no se puede fabricar ni comprar".

"Hoy celebramos mucho más que un producto extraordinario. Celebramos nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, la amistad, la convivencia y todo aquello que hace tan especial a esta comarca", ha afirmado la líder del Ejecutivo, que ha asegurado que en Potes "entre montañas tan cerca del cielo, la vida sabe un poco mejor".

Buruaga ha considerado que la elección de Álvaro González como Orujero Mayor es una forma de decir "gracias" por llevar Liébana "siempre" con él, "por quererla y por hacer que muchos hablen de esta tierra con admiración".

"Se puede vivir lejos. Se puede viajar por medio mundo, pero Liébana siempre tira, siempre llama, y siempre acaba trayéndonos de vuelta a casa", ha asegurado la presidenta.

Asimismo, ha asegurado que "no hay mejor refuerzo para este equipo ni mejor defensa" para el orujo.

Por último, la presidenta ha agradecido a las cofradías y grupos folclóricos que llenan las calles "de color, de alegría y de tradición", y a los 38 orujeros mayores a lo largo de las 34 ediciones de esta festividad.

Álvaro González se suma a la nómina de personalidades que han recibido esta máxima distinción honorífica de la fiesta, como Vicente del Bosque, Carlos Herrera, Carmen Machi, Roberto Leal, Marta Hazas o Alfonso Ussía.