Buruaga pide al PRC "no divagar" y presentarle una "propuesta real" para unos nuevos presupuestos si la tiene

Confirma que entidades, colectivos y asociaciones cobrarán las subvenciones nominativas pese a la prórroga presupuestaria

RUBAYO (MARINA DE CUDEYO), 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha instado al PRC "no seguir divagando", a dejar la "pose" y pasar a la "lucidez de los hechos" y presentarle, "si la tiene", una "propuesta real" para poder aprobar un nuevo presupuesto autonómico.

"Estoy abierta al diálogo y a la escucha", ha afirmado la jefa del Ejecutivo regional en respuesta al portavoz del PRC, Pedro Hernando, que este lunes ha vuelto a reclamar al Gobierno regional que "llame" a los regionalistas para negociar unas nuevas cuentas para la comunidad autónoma, tras la devolución por parte del Parlamento del proyecto de presupuestos de 2026 que presentó el Gobierno tras prosperar una enmienda a la totalidad con los votos de PRC, PSOE y Vox.

Ante esta petición de los regionalistas, Buruaga ha reclamado a los regionalistas "hechos" que demuestren este "cambio de actitud".

"Si la Navidad les ha servido para recapacitar y finalmente se impone esa línea sensata, responsable y madura que yo he conocido del regionalismo útil, pues bienvenido. Yo soy la primera en celebrarlo, pero tengo que reconocer que necesito verlo", ha aseverado la dirigente 'popular' como respuesta la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación en Rubayo (Marina de Cudeyo) donde ha acudido a inaugurar la nueva residencia de mayores.

Después de que el PRC haya afeado al Gobierno no haber llamado al PRC desde que el pasado 24 de noviembre salió adelante la enmienda a la totalidad que tumbó el proyecto de presupuestos, Buruaga cree que "es de sentido común" que "quien colgó el teléfono y quien rompió la comunicación es quien tiene que reanudarla", en referencia a los regionalistas.

QUIÉN DEBE LLAMAR: "ESTO NO ES UNA PELEA DE ENAMORADOS"

"En cualquier caso esto es una cosa muy seria, yo creo que hay quien no se ha dado cuenta. Esto no es una pelea de enamorados y ahora me llamas tú y luego te tengo que llamar yo. No", ha aseverado la presidenta regional.

Cree que "lo verdaderamente importante no es quién tiene que llamar a quién, sino si hay una propuesta real de mejora sobre la mesa" y si hay "voluntad" por parte de los regionalistas de aprobar los presupuestos.

Así, ha pedido a los regionalistas que, "si la tienen", "lo digan porque da igual quien tenga que descolgar en teléfono". "Pero tienen que decir dos cosas: primero, tengo voluntad, ahora sí la tengo, y segundo: tengo una propuesta concreta que trasladar a unos presupuestos que conozco también como el propio gobierno para materializar", ha añadido.

Buruaga ha asegurado que ella es "la primera interesada en que Cantabria tenga presupuestos" y está "en plena disposición de negociar y acordar", pero ha reiterado que "no voy a volver a abrir un proceso sin saber cómo se cierra" y "sin tener un acuerdo cerrado con un partido político para aprobar esos presupuestos" porque Cantabria "no está ni para teatros ni para perder el tiempo. Aquí hay muchas cosas que hacer".

BURUAGA GARANTIZA EL COBRO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Según Buruaga, una de ellas es gestionar el presupuesto prorrogado y que las entidades puedan recibir las subvenciones nominativas. "Las van a recibir. Claro que sí porque de eso me voy a ocupar yo y el Gobierno de Cantabria", ha afirmado Buruaga en respuesta también a los regionalistas.

Y es que Hernando ha asegurado que es "falso" que esas partidas se tengan que perder en 2025 por la prórroga del presupuesto de 2025, como --ha asegurado-- el Gobierno ha trasladado a algunas de las beneficiarias.

Sin embargo, Buruaga ha afirmado que, aunque "más tarde, con más dificultades y con más trabajo gracias a lo que ahora dicen otra cosa", se cobrarán.

"Pueden seguir contando a los cántabros todos los días las cosas como no son, pero yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene bien claro en Cantabria quién quiere presupuestos y quién no --o al menos quién no los quiso-- y también quién es el responsable de que no los haya", ha afirmado.

De hecho, en cuanto al PRC, ha señalado que el partido ha estado "al borde de una crisis interna" por no haber aprobado los presupuestos, un "cambio de postura no entendido" por una "mayoría" de alcaldes regionalistas y "no justificado y no motivado nunca por la nueva candidata del partido" (Paula Fernández).