Buruaga pide a Revilla que intervenga para acabar con la huelga de médicos y deje de "esperar sentado"

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que intervenga para terminar con una huelga de médicos que "está impidiendo" que los cántabros reciban la atención sanitaria a la que tienen derecho. "Tiene que dejar de esperar sentado y cruzado de brazos mientras pasan los días", ha dicho.

Buruaga ha hecho hincapié en que "la primera obligación" del Gobierno "es garantizar la adecuada atención sanitaria a la población" y, para eso, "es preciso que no se levante de la mesa hasta llegar a un acuerdo y, llegados a este punto en el que una parte da por rotas las negociaciones, que el presidente deje de esperar cruzado de brazos porque esto no se va a solucionar solo con el transcurso del tiempo".

"No le estamos diciendo que se entrometa, sino que cumpla con su primera responsabilidad que es poner orden en su Gobierno, dirigir y coordinar la acción del Gobierno, porque para eso es el presidente del Gobierno, no de medio Gobierno, ni el medio presidente", ha afirmado Buruaga, quien ha insistido en que el presidente "tiene que desgastarse para que no se desgasten los profesionales y los ciudadanos".

Según la presidenta del PP, a estas alturas, el presidente de la comunidad "no puede seguir confiando" en su consejero de Sanidad "sin hacerse cómplice de su nefasta actuación y responsable de las consecuencias de la huelga". "Esto es muy sencillo: no hace falta que comprenda las reivindicaciones, sino que cumpla y ordene cumplir los acuerdos que firma su propio Gobierno", ha resumido.

La dirigente popular se ha pronunciado así, a preguntas de la prensa, sobre la huelga en Atención Primaria, que cumple cuatro días y que, en su opinión, "es otro síntoma y la consecuencia del fracaso rotundo de la gestión sanitaria del Gobierno, pero también de su absoluta irresponsabilidad cada día que se prolonga".

Y ha señalado que el Gobierno "no solo ha sido incapaz de desactivarla, sino que parece obstinado en mantenerla porque continua en el incumplimiento, no tiene ninguna voluntad negociadora con el sindicato convocante y su comportamiento tóxico y desleal incendia el conflicto constantemente".

Para Buruaga, el Gobierno "no busca soluciones reales" a los problemas de la Atención Primaria, "sino culpables a los que cargar el mochuelo de su caótica y desastrosa gestión y mucho me temo", ha añadido, "que acabarán siendo los médicos.