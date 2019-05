Buruaga (PP) avisa de que el pacto de Revilla y Sánchez "ya está hecho"

Publicado 06/05/2019 16:53:53 CET

Afirma que los regionalistas darán su voto a Sánchez en el Congreso "a cambio" de los votos del PSOE en Cantabria

POTES, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado este lunes de que el pacto entre Miguel Ángel Revilla (PRC) y Pedro Sánchez (PSOE) "ya está hecho" y, en base a él, los regionalistas darán su voto al socialista en el Congreso de los Diputados para hacerle presidente "a cambio" de los votos del PSOE en Cantabria.

"No os engañéis, Revilla no le va a exigir a Pedro Sánchez las inversiones del Estado en Cantabria que no ha exigido en doce años ni tampoco esa supuesta deuda que dejó de reclamar el día que Rajoy salió por la puerta de La Moncloa. Lo que le va a pedir son sus votos para la investidura, ha advertido Sáenz de Buruaga durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos a las alcaldías del PP en la comarca de Liébana celebrado este mediodía en Potes.

En ese acto, Sáenz de Buruaga ha advertido de que el domingo 28 de abril, día de las elecciones generales, se crearon las condiciones para que Revilla y Sánchez "vuelvan a pactar".

"Para eso va a servir el voto del diputado José María Mazón, para asegurarse la presidencia de Cantabria. Y otra vez el presidente Revilla sometido a Ferraz y otra vez más de lo mismo", ha apostillado.

La dirigente popular ha opinado que la coalición de Revilla y Sánchez está "agotada" y "no da más de sí y la región ni merece ni puede soportar otros cuatro años de más de lo mismo".

Por eso, ha reivindicado que Cantabria "necesita más que nunca" al Partido Popular, que, según ha dicho, es la "única alternativa de Gobierno frente a esos pactos".

La presidenta ha defendido que el proyecto popular representa un "modelo de gestión, moderación y solvencia frente al oportunismo, el populismo y la incoherencia y es un proyecto de mayorías para todos los cántabros, para gobernar para todos los ciudadanos".

"Cantabria necesita estabilidad, no incertidumbres; seguridad, no riesgos; avanzar y en ningún caso retroceder", ha dicho.

Durante su intervención, Buruaga ha insistido en que en las elecciones de mayo no se puede volver a fragmentar el voto de centro derecha porque, según ha afirmado, no ha funcionado y hay que ser capaces de aglutinarlo en torno al Partido Popular porque --ha dicho-- esa es la única manera de hacer posible el cambio que Cantabria necesita y de abrir una etapa y cerrar otra.