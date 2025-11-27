Buruaga se ratifica y cree que es Molleda quien "recoge cable" tras "un brote de sentido común"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, participa el Foro Económico del Diario Montañés - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha ratificado las declaraciones que realizó en su día sobre el secretario de Organización del PSOE, Agustín Molleda, por las plazas fijas que él y su hermana obtuvieron en el Ayuntamiento de Cartes siendo alcalde el socialista, y que tildó de "corrupción de libro".

La 'popular' se ha reafirmado en lo dicho a preguntas de los periodistas este jueves, tras concluir sin avenencia el acto de conciliación previo a la interposición de la querella anunciada por él, por presuntas injurias y calumnias, en el que ambos han estado representados por sus abogados y el de Molleda ha entendido que ha habido una "rebaja de tono" y "recogida de cable" y ha dado así por hecho una "conciliación oficiosa".

Cuestionada por esto último, y teniendo en cuenta que el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno que la ha representado no se ha retractado como pedía la parte contraria, Buruaga ha considerado que esa manifestación "probablemente simbolice una necesidad de recoger cable o un brote de sentido común" por parte de Molleda, que "ha entendido, después de una reflexión jurídica y también política y personal, que es un error seguir persistiendo en algo que no existe".

Lo que sí ha aclarado la presidenta regional, al igual que ha hecho su representante legal ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, es que se expresó sobre la obtención de las plazas del entonces alcalde de Cartes y su hermana como hace siempre, para dar su libre opinión, pero no para "calumniar o injuriar: No soy de ese tipo de personas".

"No ha existido ese ánimo porque son hechos ciertos los que se han publicado y, por lo tanto, bajo mi punto de vista, no hay ni injuria ni calumnia", ha precisado Buruaga a los medios, en línea con lo manifestado previamente por su letrado en la sala de vistas número 11 del complejo judicial de Las Salesas, donde ha enmarcado las palabras objeto de este pleito en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión y dentro de la crítica política también.

Pero la presidenta ha puntualizado que "eso no significa recoger cable", sino que supone "ratificarse en lo que dije, como lo dije, el día que lo dije, donde lo dije", a mediados de octubre en el Foro Económico de El Diario Montañés, y reafirmado días después a preguntas de los medios además.

"Cuando uno está haciendo unas afirmaciones que son ciertas y se basan en hechos publicados y probados, incluso en precedentes con sentencias que llaman a las cosas por su nombre, no hay ni injuria ni calumnia y no hay ningún ánimo ni de injuriar ni de calumniar", ha zanjado.

"DEJEMOS LAS COSAS AQUÍ EN VEZ DE PROFUNDIZAR EN EL ESPECTÁCULO"

De todos modos, la jefa del Ejecutivo espera que todo esto "termine aquí", pues en su opinión "no hay injuria ni calumnia y, por lo tanto, no hay caso". "Seguir adelante, profundizando en el espectáculo y pegarse un tiro en el pie, creo que no tiene ningún sentido. Dejemos las cosas aquí y sigamos trabajando con normalidad por Cantabria", ha apelado.

Y en línea con lo anterior ha defendido que "lo más importante" es que no va a "perder un minuto" de su tiempo ni tampoco "una gota de energía en líos de políticos ni en los delirios del señor Molleda". "Yo no estoy para esto", ha sentenciado durante la inauguración del cine infantil en la Unidad de Pediatría del Hospital Valdecilla.

"Hoy estoy donde he querido estar, donde tengo que estar y hoy y siempre centrada en lo único que me preocupa y que me ocupa, que es Cantabria", ha abundado la presidenta, aludiendo así a su asistencia al centro sanitario y después de no haber acudido a los juzgados (en los actos de conciliación no hay obligación de ir presencialmente ya que las partes están representados por procuradores y abogados).

Al haber finalizado la vista sin avenencia, Molleda deberá decidir si continúa adelante e interpone la querella anunciada para, según avanzó, reclamar a Buruaga 1.000 euros, una cantidad simbólica para que rectifique y donar después la cantidad a una causa benéfica.