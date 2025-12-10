Buruaga critica la "huida hacia delante" del Gobierno con la quita, con "muy pocas posibilidades de éxito"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en foto de archivo- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha criticado la "huida hacia adelante" del Gobierno de Pedro Sánchez con la "falsa" condonación de la deuda autonómica aprobada el martes por el Consejo de Ministros, con "muy pocas posibilidades reales de éxito" y de prosperar.

"Parece muy difícil que pueda conseguir (el Gobierno) los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esta ley orgánica", ha manifestado Buruaga, que cree que, "con toda seguridad", va a "fracasar".

A su juicio, se trata de "una nueva estrategia" y, no sabe, si "un lavado de cara" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "para preparar su carrera electoral en Andalucía" (es candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta).

También cree que supone "un intento nuevo" del Ejecutivo central de tratar de dividir y enfrentar a unas comunidades con otras" y "de seguir engañando a los ciudadanos".

Aunque ha reconocido que aún no conoce "la letra pequeña" del anteproyecto de ley aprobado, lo que le impide hacer una "valoración exhaustiva de su contenido", Buruaga ha vuelto a rechazar esta medida, una "trampa" en la que "Cantabria, desde luego, no va a caer".

La jefa del Ejecutivo regional ha insistido en los mismos argumentos expresados en los últimos meses, desde que el Gobierno planteó la medida, para mostrar su oposición.

Y es que, según ha reiterado, se trata de una "falsa" condonación. "No hay quita, nadie nos va a perdonar 800 millones de euros", ha subrayado Buruaga, que ha insistido en que la deuda "no desaparece, solo cambia de bolsillo, se mutualiza y se reparte ahora entre todos los españoles".

"Después de este engaño colosal cada cántabro deberá más 461 euros más como español y todo eso para que los catalanes paguen menos porque no olvidemos que detrás de todo esto hay una operación política resuelta de forma arbitraria para satisfacer las exigencias del independentismo y para que Sánchez pueda permanecer en el poder", ha dicho.

Además, ha reiterado que, con esta operación, Cantabria "sale gravemente perjudicada", una de las que más del país.

A juicio de la presidenta cántabra, esta medida supone "un claro expolio para la solidaridad interterritorial" y ha advertido también que el "hipotético ahorro" que pudiera conseguir Cantabria "en ningún caso puede ser utilizado para mejorar la sanidad, la educación o los servicios sociales" como, según ha dicho, manifiestan "reiteradamente" los ministros, y que es "radicalmente falso". "No lo digo yo, lo dice la AIReF", ha remarcado.

"Nosotros no hemos pedido esta falsa condonación, ni necesitamos seguir acudiendo al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) para financiar", ha recalcado, al tiempo que ha destacado que Cantabria ha "recortado la deuda de verdad" y que actualmente tiene su deuda autonómica por debajo del 17% del PIB.

En este sentido, Buruaga ha insistido en que la "solución real y efectiva" pasa por "una reforma integral del sistema de financiación autonómica, de forma multilateral, consensuada y transparente", y "pasa también por encajar ahí una restructuración de la deuda autonómica frente a la condonación".

"Pase lo que pase, diga lo que diga, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido siempre en todos los foros, que es la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios", ha señalado la jefa del Ejecutivo regional y presidenta del PP de Cantabria.

Buruaga ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las obras de mejora de la depuradora de San Román de la Llanilla.