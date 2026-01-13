Buruaga reitera que el Gobierno "sigue buscando" el presupuesto que "necesita" Cantabria para 2026

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Debate sobre el Estado de la Región.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reiterado que el Gobierno "sigue buscando" que la comunidad tenga el presupuesto que "necesita" para el 2026 y ha asegurado que no pierde la esperanza de que "alguien cambie de actitud", en referencia al PRC.

"Quien dijo 'no' tiene que decir ahora que está en condiciones de querer alcanzar un acuerdo y quien tiene una propuesta, si es que la tiene, tiene que dejar de divagar y ponerla encima de la mesa", ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación.

Al respecto, la presidenta ha afirmado que su Ejecutivo sigue abierto "al diálogo, a la escucha, a mantener una negociación y alcanzar un acuerdo" en cuanto a las cuentas regionales para este año, tras la devolución por parte del Parlamento del proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno al prosperar una enmienda a la totalidad con los votos de PRC, PSOE y Vox.

"Lo conveniente es ser útil y no dejar de ser útil a Cantabria en un momento en que Cantabria lo necesita", ha sostenido.

En cuanto a las declaraciones del portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, quien ha vuelto a reclamar este lunes al Gobierno regional que "llame" a los regionalistas para negociar unas nuevas cuentas para la comunidad autónoma, Buruagua ha señalado que no tiene "ningún inconveniente en llamar", pero "evidentemente, quien dijo no tiene que decir ahora que está en condiciones de querer alcanzar un acuerdo".

En este sentido, la presidenta --que ha calificado el proyecto como "el mejor presupuesto" para la comunidad y ha recordado que ha contado con el apoyo de todos los agentes económicos y sociales-- ha incidido en que los regionalistas "conocen perfectamente" las cuentas y que han pasado "días suficientes para hacer una propuesta concreta, sensata y razonable que nos permita abrir una negociación".

"Mientras no haya una propuesta y estemos en teatros, poses, escenificaciones y maniobras tácticas, no habrá negociación. No estamos ya más para perder el tiempo", ha advertido.

Además, Buruaga ha afirmado que el Gobierno "ha cumplido con su obligación" --de buscar el acuerdo y presentar unos presupuestos en el Parlamento-- e incluso, ha dicho que ha llegado "más lejos que nadie", al someterlos a una votación.

ASUMIR SU RESPONSABILIDAD

Al hilo, ha criticado que "es curioso" que las tres fuerzas de los grupos de la oposición --PSOE, PRC y Vox--, "tan distintas y tan dispares", no se ponen de acuerdo "para empujar el futuro y el bienestar de Cantabria para construir", pero sí "para frenarlo y para tratar de bloquear al Gobierno".

"Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad", ha sentenciado la jefa del Ejecutivo autonómico, ya que ha opinado que cuando un ejecutivo no tiene mayoría suficiente, la responsabilidad "es de todos y compartida". "El Gobierno ha estado a la altura de la suya y lo va a seguir estando", ha afirmado.

Por otra parte, ha señalado que en este momento está en marcha el decreto de prórroga presupuestaria que va a permitir al Ejecutivo continuar con sus proyectos, "seguir respondiendo a las necesidades de los cántabros y seguir atendiendo nuestros servicios públicos".

"Lo importante es que Cantabria no se para y el proyecto de cambio no se va a detener", ha aseverado la presidenta, aunque ha recalcado que "también es cierto" que la prórroga presupuestaria "no es lo deseable" ni "la situación ideal".

Por último, ha lamentado que esto suponga que la región tenga "menos capacidad de gasto", al no contar con los 220 millones de euros de incremento previsto en el proyecto, y porque "hay más restricciones, más dificultades y más condicionamientos de tiempo a la hora gestionar", ha concluido.

Buruaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en su visita al inicio de las obras de construcción de una nave forestal en el Polígono Alto Asón.