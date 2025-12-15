Buruaga, a Revilla: "Soy más de hacer que de decir y no me arrugo ante nada ni ante nadie"

Archivo - La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, firma con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, el acuerdo para su investidura como presidenta de Cantabria, en el Parlamento - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTA MARÍA DE CAYÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno y del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, se ha reafirmado este lunes en sus palabras del sábado en la comida de Navidad del partido, en la que al igual que en fechas recientes indicó que adelantará elecciones si la oposición bloquea la acción de su Ejecutivo, y ha replicado también al expresidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que en el encuentro navideño de los regionalistas del domingo retó a la 'popular' a convocar los comicios.

"El señor Revilla sabe que soy más de hacer que de decir, más de hacer y de obrar que de hablar, y sabe también, porque yo creo que me conoce lo suficiente, que no me arrugo. Yo no me arrugo, no lo he hecho en mi vida, ante nada y ante nadie".

Con estas palabras, Buruaga ha contestado a su antecesor en Peña Herbosa, quien le instó a anticipar la cita con las urnas en la comunidad, como está pasando en otras autonomías: "¡Atrévase! ¡Hágalo! ¡Échele valor! ¡Échele coraje! Como dicen los mexicanos, 'no se me arrugue'. Tire para adelante. Faroles, no", le pidió Revilla.

A preguntas de los periodistas durante la inauguración de la ampliación del IES Lope de Vega de Cayón, la presidenta ha manifestado sobre la posibilidad de convocar elecciones que ella ha "dicho ya todo lo que tenía que decir" y en "varias ocasiones" además a lo largo de las últimas semanas, la última vez el sábado, por lo que no tiene nada que añadir al respecto. "He dicho lo que he dicho y creo que no admite ningún tipo de interpretación", ha zanjado.

Lo que sí ha precisado es que entiende "perfectamente" que el PRC está viviendo una situación interna "muy complicada, complicadísima", ha apostillado, para aludir -aunque sin citarlo expresamente- a la posibilidad de que hasta una decena de alcaldes y 'números 1' en los municipios se den de baja del partido tras no apoyar los presupuestos del Gobierno del PP -en minoría parlamentaria- para 2026 (y después de haber facilitado la aprobación de las cuentas de 2025 y 2024).

Ahora bien, Buruaga ha apuntado que los regionalistas no pueden pretender "responsabilizar a los demás de sus propios problemas" y "muchísimo menos aún tratar de extenderlos" a la región, "que es lo que está pasando" y ella no va a "consentir".

Situación que ha achacado a que el PRC está "pensando únicamente en el interés electoral y partidista", mientras que ella -ha diferenciado- está "pensando en Cantabria", que es lo que le "importa".

"Si no quiere ayudar, que no ayude", ha expresado Buruaga, antes de señalar que "lo que no voy a consentir es que la debilidad del Partido Regionalista de Cantabria nos arrastre y haré lo que tenga que hacer, si es que lo tengo que hacer, cuando lo tenga que hacer, pensando única y exclusivamente en Cantabria".

"Lo que yo pretendo ahora es que Cantabria no se pare, que el proyecto de cambio siga avanzando y que lo que está ocurriendo hoy aquí -la ampliación del IES en Cayón- pueda repetirse a lo largo del año que viene muchos días, en muchos lugares de Cantabria", ha expresado Buruaga, para indicar que por eso su Gobierno trabaja ya en la prórroga del presupuesto para el año que viene.