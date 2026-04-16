Buruaga y Urkullu defienden la creación de la Macrorregión Atlántica como una "gran oportunidad de desarrollo"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Fundación eAtlantic y exlehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu - GOBIERNO

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Fundación eAtlantic, Íñigo Urkullu -exlehendakari del Gobierno vasco-, han mantenido este jueves un encuentro en la sede del Ejecutivo cántabro para abordar la creación de la Macrorregión Atlántica, que han defendido como "una gran oportunidad de desarrollo" para los territorios que conforman la fachada atlántica europea y han valorado especialmente su importancia para impulsar la mejora de las conexiones ferroviarias y logísticas, entre otras cuestiones.

Tanto la jefa del Ejecutivo cántabro como el presidente de la Fundación eAtlantic -creada para favorecer el entendimiento entre agentes públicos y privados de la fachada atlántica europea e impulsar su prosperidad- han destacado la importancia que supone el respaldo del Consejo Europeo a la creación de la Macrorregión Atlántica, que tiene prevista su puesta en marcha en 2027.

En su encuentro, han abordado la necesidad de territorializar las recomendaciones recogidas en los informes redactados por Mario Draghi y Enrico Letta, que también han sido aceptados por el Consejo y la Comisión Europea y que, según el Gobierno cántabro, están en sintonía con el modelo de desarrollo por el que está apostando la comunidad.

Mientras, Urkullu ha detallado a la presidenta cántabra los trabajos de investigación que la Fundación eAtlantic tiene en curso para territorializar estos documentos estratégicos.

Éstos tratan, en concreto, de asuntos relacionados con las interconexiones digitales, energéticas y de transporte, el impulso a las renovables, la innovación y la digitalización asociada a las redes de datos o la descarbonización y la mejora de la competitividad industrial.

"Los objetivos que han identificado en los informes están absolutamente alineados con las necesidades, las prioridades y, sobre todo, el futuro al que quiere mirar Cantabria", ha destacado la presidenta, quien también ha puesto en valor la línea de trabajo abierta por esta fundación sobre la gobernanza europea multinivel, "vital para constituir la Macrorregión Atlántica".

Sáenz de Buruaga ha transmitido a Urkullu la voluntad del Gobierno de Cantabria de colaborar en el desarrollo de todas aquellas iniciativas que sean beneficiosas para la comunidad autónoma.

La jefa del Ejecutivo cántabro ha recordado que la Macrorregión Atlántica ha sido una "obsesión" de todos los gobiernos desde el año 2000, y ha señalado que "ahora es más importante que nunca definir retos y proyectos comunes" porque, a su juicio, "unidos tenemos más capacidad de desarrollo".

REFORZAR INDRAESTRUCTURAS

Según ha precisado, el objetivo en estos momentos es avanzar en las prioridades políticas de esa Macorregión, que para el Gobierno de Cantabria pasan por resolver la "batalla política" de las conexiones ferroviarias y, particularmente, el tren Santander-Bilbao, que es "fundamental" para la reindustrialización de la comunidad y para el futuro del Puerto de Santander.

Asimismo, Buruaga y Urkullu han tratado también sobre las redes de transporte de energía y han coincidido en la necesidad de fortalecer las regiones industriales, reforzar las infraestructuras y reducir las desigualdades entre territorios.

Y es que, en opinión de ambos, la Macrorregión será una herramienta "clave" para desarrollar proyectos estratégicos en esta amplia zona geográfica, sirviendo de impulso para la cooperación portuaria, el desarrollo del hidrógeno verde o la mejora de las conexiones ferroviarias y logísticas.

Además, han apostado por la colaboración público-privada para llevar a cabo acciones en red que impliquen tanto a los gobiernos como a la propia sociedad civil.

En este sentido, el presidente de la Fundación ha subrayado la "evidente oportunidad" que entraña la puesta en marcha de la Macrorregión Atlántica en diversos ámbitos económicos y sociales y, por ello, ha instado "a apostar por el desarrollo en red mediante acciones conjuntas en las que tomen parte distintos niveles de instituciones públicas y privados y donde tanto los gobiernos como la propia sociedad civil se sientan concernidos".

En la reunión también han participado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la directora de la Fundación eAtlantic, María Ángeles Elorza.

Dentro de la actividad de la Fundación eAtlantic se enmarca también la reunión mantenida el pasado miércoles con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien mostró "una muy buena acogida a esta iniciativa" y se mostró dispuesto a aportar nuevos elementos para su incorporación al análisis que se vaya realizando en eAtlantic, que se abordarán en un próximo encuentro.