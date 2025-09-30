Buruaga ve "centrada" la carta de inmigración de Feijoó y cree que las críticas demuestran el "acierto"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP cántabro y del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, en un acto de partido - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra y de los 'populares' de la región, María José Sáenz de Buruaga, está "absolutamente de acuerdo, implicada y concernida al máximo" con la carta de inmigración de su jefe de filas y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoó, y considera que es una propuesta "centrada", basada en que la llegada de extranjeros no ha de ser "ilegal", sino "legal, ordenada y mutuamente beneficiosa".

Además, no le "sorprenden" las reacciones y críticas recibidas, especialmente desde la izquierda, que eran "las previsibles" y constituyen a sus ojos "la prueba del algodón: hemos acertado", según ha expresado este martes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre el proyecto de ley de vivienda.

La jefa del Ejecutivo ha defendido que el texto --con propuestas esbozadas en el congreso del PP de 2023 y entre las que figuran visados para migrantes vinculados al conocimiento de la cultura española y donde falta mano de obra-- ha sido debatido y consensuado por los presidentes de las comunidades del PP que han hecho diferentes aportaciones, de ahí su respaldo "a más no poder".

"No es el plan Feijóo, es el plan de todos", ha sentenciado Buruaga, para destacar así que la mayoría de las comunidades están gobernadas por su partido, que además no está en "la protesta", sino en "la propuesta".

A su juicio es "indudable" que hay que "poner orden" en materia de inmigración, más si se tiene en cuenta que la "peor" política es aquella que "no existe".

Y aunque Cantabria no padece un "problema grave" en este ámbito, sí lo tiene el país en general y, más concretamente, comunidades como Canarias o Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que es una preocupación "de primera magnitud" y "una de las grandes" que tienen los españoles, ha abundado Buruaga.

Así, "diga lo que diga" el Ejecutivo central y debido a que el PP es "un partido de gobierno", la mandataria cántabra ha defendido la propuesta "centrada" de Feijóo, que no consiste en que "entren (en España) quienes quieran" ni tampoco en "echar a todos", sino en que la inmigración sea "legal, ordenada y mutuamente beneficiosa", pues concebida así es "una oportunidad" para Cantabria y España.