Cabaña Verónica y el Mirador del Cable registran dos de las mínimas nacionales

Archivo - Vertiente cántabra de los Picos de Europa.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones meteorológicas de Cabaña Verónica y del Mirador del Cable, ambas en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, han registrado entre esta noche y las primeras horas de este domingo dos de las diez temperaturas mínimas de España.

En concreto, Cabaña Verónica es la tercera en la lista con 3,8 grados centígrados marcados a las 00.10 horas; mientras que el Mirador del Cable se sitúa en el séptimo puesto del ranking donde más frío ha hecho con 4,6ºC, anotados a las 7.20 horas. Lidera la clasificación Astún (Huesca) con 3,6ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

A nivel regional destacan asimismo los valores alcanzados en Coriscao, también en Picos de Europa (6,1ºC); Cubillo de Ebro, en Valderredible (6,4ºC) y Alto Campoo (6,9ºC).

En cuanto a las máximas, la de Cantabria la ha registrado su capital, Santander, donde a la medianoche había 20,4ºC. Alrededor de un grado menos tenían en San Vicente de la Barquera (19,9ºC), Castro Urdiales (19,4ºC), el aeropuerto Seve Ballesteros (19,4ºC) y San Felices de Buelna (19,1ºC).