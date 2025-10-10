Cabárceno renueva el sistema de climatización de la Casa de los Gorilas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha visitado este viernes las obras de renovación del sistema de climatización, ventilación y regulación de la humedad de la zona de guarda y cuidado de la Casa de Gorilas, que se están llevando a cabo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

La actuación tiene como objetivo principal el confort térmico de los animales, garantizando su bienestar, ya que los primates necesitan unas condiciones de calor e higrométricas a lo largo del año de 18 grados centígrados y un grado de humedad próximo al 70%, ha informado el Gobierno.

En este sentido, Martínez Abad ha afirmado que la renovación del sistema está en línea con la filosofía del parque de primar el bienestar de los animales de Cabárceno y de la apuesta por la eficiencia y el ahorro energético.

La directora general de Cantur, Inés Mier, y el director de la instalación, Míchel Valdés, que han acompañado al consejero en la visita, han explicado que esta obra garantiza que los valores térmicos y de humedad que necesitan los primates sean constantes con un sistema más moderno y eficiente desde el punto de vista energético.

"Nos va a ayudar a mejorar las condiciones de temperatura y humedad de la instalación y a recrear el ecosistema en el que viven los gorilas en su hábitat natural", ha precisado Valdés.

Los trabajos comenzaron este pasado verano con la finalidad de que los gorilas del parque pudieran estar en el recinto exterior más tiempo y "molestarles lo mínimo con los ruidos de la obra" y pensando, asimismo, en que los visitantes pudieran verlos, ha indicado el responsable de Cabárceno.

La nueva instalación térmica está integrada por dos unidades de tratamiento de aire tipo UTA colocadas sobre la cubierta. Asimismo, la intervención incluye la creación de un huerto solar-foltovoltaico de 21Kwp.

De esta forma, la obra en el recinto cumple con dos finalidades más: mejorar la eficiencia y el rendimiento de los equipos mediante el uso de refrigerantes de nueva generación, más sostenibles, y por el otro, reducir los consumos energéticos, promoviendo la autosuficiencia.

Por su parte, la directora de Cantur ha explicado que el proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 500.000 euros, financiado con fondos europeos FEDER en un 60%, incluye la renovación de la climatización de otros edificios públicos de la instalación, entre ellos, el de La Mina, donde se encuentran las oficinas centrales del parque, y la Oficina de Información Turística. Los trabajaos estarán concluidos en febrero.