Cabuérniga celebrará el día 13 su I Feria Agroalimentaria con una veintena de expositores y una marcha solidaria

La consejera Susinos y la alcaldesa de Cabuérniga presentan la Feria Agroalimentaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cabuérniga celebrará el 13 de septiembre su primera Feria Agroalimentaria que reunirá en la plaza del Ayuntamiento a cerca de una veintena de expositores con productos agrícolas y de la industria agroalimentaria de la zona. Además, tendrá lugar la marcha solidaria 'Cabuérniga con Corazón'.

El mercado podrá visitarse de 10.30 a 19.00 horas y tendrá a la venta productos como quesos, alubias, embutidos, yogures, anchoas, vinos y orujo de Liébana, entre otros.

También contará con puestos de artesanos de la madera del municipio, degustaciones y actividades para todos los públicos.

Por otra parte, la marcha solidaria está organizada por la Asociación 'Cabuérniga con Corazón', en colaboración del Consistorio, y la recaudación irá destinada a dicho colectivo.

Esta iniciativa tendrá lugar a partir de las 9.00 horas con la entrega de dorsales y el desayuno solidario, igualmente en la plaza del Ayuntamiento.

Contará con una Marcha Larga de 10 kilómetros, a las 11.30 horas, y otra Marcha Corta de 5 km que será a las 12.00 horas. Ambas salidas estarán amenizadas por el Grupo Batukasar.

Una vez finalizadas las pruebas deportivas, sobre las 14.00 horas, se ofrecerá una degustación de cocido montañés para todos los participantes.

Ya a la tarde, a partir de las 16.00 horas, dará comienzo el Festival Solidario, con un sorteo, que se realizará durante las actuaciones musicales. Para los más pequeños habrá hinchables, talleres y animación.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

La consejera del área, María Jesús Susinos ha afirmado el apoyo del Ejecutivo cántabro a esta cita como "impulso a la actividad de los productores", pero también por ser "clave" para la cohesión territorial de la comunidad en un municipio que se encuentra en riesgo de despoblamiento.

Por su parte, la alcaldesa, Rosa María Fernández, ha destacado la importancia de este evento para dar a conocer el municipio, por lo que ha animado a la ciudadanía a acudir a la feria y descubrir "todos los atractivos" de Cabuérniga.