Cae un 2% en octubre la lista de espera quirúrgica, el primer descenso en lo que va de año

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Cantabria ha caído un 2 por ciento en octubre, el primer descenso desde que comenzó el año, en el que se han sucedido los meses con alzas.

Con respecto al mes anterior ha caído un 2 por ciento, hasta los 17.086 pacientes a la espera de una operación, 363 menos que a cierre de septiembre.

Además, la demora media también ha bajado en casi cinco días, desde los 155,4 días a cierre del mes anterior a 150,5. Pese a este descenso, este tiempo de espera supera aún los cinco meses.

También han bajado los pacientes en la lista de espera de pruebas diagnósticas, concretamente un 0,87%, con 333 menos, que se quedan en 37.890, y la demora media también se ha reducido aunque de forma casi inapreciable, de los 66,1 días a 66.

Sin embargo, los que están a la espera de una consulta con el especialista han crecido un 1,1% respecto a septiembre, al sumar 432 pacientes más, con lo que la cifra se eleva a 39.681.

Sí se ha reducido, en este caso, la demora media, que ha pasado de 58,4 días a 54,7, esto es 3,7 menos.