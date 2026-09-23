La cafetería de la Finca Altamira reabrirá el 17 de octubre bajo la dirección de la Obra San Martín

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SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cafetería de la Finca Altamira reabrirá el 17 de octubre gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Obra San Martín, que será quien dirija el establecimiento.

En un comunicado, la concejala de Mayores y Autonomía Personal, Zulema Gancedo, ha detallado que el objetivo de este convenio es que se convierta en un espacio abierto de encuentro entre personas mayores, vecindario y público general y que las personas con discapacidad sean agentes activos de transformación en el barrio.

Gancedo ha destacado la oportunidad que supone como herramienta de normalización ya que el servicio diario de la cafetería contará con personas con discapacidad en barra y sala.

Así, se acompañará de una breve guía de buen trato y comunicación accesible para las personas usuarias.

A través de acciones de divulgación y participación comunitaria, los usuarios y trabajadores compartirán saberes, experiencias y perspectivas que enriquezcan la vida vecinal y amplíen la mirada colectiva.

Su implicación en actividades culturales, talleres, murales, espacios de diálogo o iniciativas digitales no solo visibilizará realidades diversas, sino que fortalecerá el tejido social del barrio, fomentará la empatía y construirá una comunidad más inclusiva, accesible y participativa para todas las personas.

También se plantean otras actividades como charlas-coloquio en el centro en las que las personas trabajadoras contarán su experiencia y su día a día, con el apoyo de profesionales de la Fundación; o talleres de convivencia intergeneracional con actividades compartidas entre las personas mayores usuarias del centro y las personas trabajadoras que favorezcan el conocimiento mutuo.

Además, el convenio establece la posibilidad de celebrar jornadas de puertas abiertas y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con actividades, testimonios y, en su caso, venta de productos en terraza o eventos especiales; o una exposición colectiva.

La edil igualmente se ha referido a sesiones con empresas del sector hostelero para compartir la experiencia del proyecto y las buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad.

Gancedo ha puesto en valor este proyecto que contribuirá a mejorar la autonomía personal y social de las personas trabajadoras, fortalecer sus competencias profesionales y aumentar sus oportunidades de acceso al empleo ordinario.

Asimismo, ha insistido en que favorecerá la inclusión social y comunitaria, reducirá barreras para el empleo, dinamizará el centro de ocio para mayores y consolidará un modelo de empleo en entornos reales, abierto al barrio.

"Contribuirá también a cambiar la mirada de la ciudadanía sobre la discapacidad y a reforzar la imagen de las personas con discapacidad como profesionales y vecinos activos", ha subrayado.