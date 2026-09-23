Archivo - Finca Altamira en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cafetería de la Finca Altamira reabrirá el 17 de octubre bajo la dirección de la Obra San Martín tras un convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Santander y la Fundación con el fin de que se convierta en un espacio abierto de encuentro entre personas mayores, vecindario y público general y que las personas con discapacidad sean agentes activos de transformación en el barrio.

Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Mayores y Autonomía Personal, Zulema Gancedo, que ha destacado la oportunidad que supone como herramienta de normalización ya que el servicio diario de la cafetería contará con personas con discapacidad en barra y sala. Así, se acompañará de una breve guía de buen trato y comunicación accesible para los usuarios.

A través de acciones de divulgación y participación comunitaria, los clientes y trabajadores compartirán saberes, experiencias y perspectivas que enriquezcan la vida vecinal y amplíen la mirada colectiva. Su implicación en actividades culturales, talleres, murales, espacios de diálogo o iniciativas digitales no solo visibilizará realidades diversas, sino que fortalecerá el tejido social del barrio, fomentará la empatía y construirá una comunidad más inclusiva, accesible y participativa para todas las personas.

También se plantean otras actividades como charlas-coloquio en el centro en las que los trabajadores contarán su experiencia y su día a día, con el apoyo de profesionales de la Fundación; o talleres de convivencia intergeneracional con actividades compartidas entre los mayores usuarios del centro y los trabajadores que favorezcan el conocimiento mutuo.

Además, el convenio establece la posibilidad de celebrar jornadas de puertas abiertas y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con actividades, testimonios y, en su caso, venta de productos en terraza o eventos especiales; o una exposición colectiva.

La edil igualmente se ha referido a sesiones con empresas del sector hostelero para compartir la experiencia del proyecto y las buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad.

Gancedo ha puesto en valor este proyecto que contribuirá a mejorar la autonomía personal y social de los trabajadores, fortalecer sus competencias profesionales y aumentar sus oportunidades de acceso al empleo ordinario.

Asimismo, ha insistido en que favorecerá la inclusión social y comunitaria, reducirá barreras para el empleo, dinamizará el centro de ocio para mayores y consolidará un modelo de empleo en entornos reales, abierto al barrio. "Contribuirá también a cambiar la mirada de la ciudadanía sobre la discapacidad y a reforzar la imagen de las personas con discapacidad como profesionales y vecinos activos", ha subrayado.

El centro municipal de mayores de la Finca Altamira -puesto en marcha en el año 2000 y por el que pasan anualmente más de 50.000 personas- se establece como punto de encuentro y lugar de reunión preferido para los mayores del municipio.