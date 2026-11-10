Calcinada una vivienda en Colindres en un incendio sin heridos

Incendio en una vivienda de Colindres - BOMBEROS DE SANTANDER

COLINDRES, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado esta madrugada una vivienda en Colindres y ha afectado también a la cuadra, de la que se han sacado animales y pacas de hierba. Pese al alcance de las llamas, no se han registrado heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo recibió el aviso minutos antes de la una de la madrugada de este martes y se movilizó a Bomberos del Gobierno de Cantabria y también a los de Castro Urdiales y Santander, además de a la Guardia Civil.

A la llegada de los efectivos el fuego estaba "muy desarrollado", por lo que se sacaron los animales y la hierba de la cuadra, que se encontraba inundada de humo, ha explicado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

A continuación, se iniciaron las labores de extinción, bajando la carga de calor en ambas edificaciones anexas.

Sofocadas las llamas en las infraestructuras, los efectivos removieron y enfriaron las pacas en el exterior para apagar los puntos calientes ocultos de la masa de hierba, altamente combustible. Los trabajos en el lugar se extendieron hasta las 5.00 horas.