Calcinado un coche tras incendiarse en Solares

Incendio de coche en Solares. - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han intervenido este martes al mediodía en el incendio de un coche que ha quedado calcinado en Solares.

Las llamas fueron sofocadas mediante manguera de 'pronto socorro' y, además, los efectivos neutralizaron con espuma el derrame de combustible, ha informado el Cuerpo en su cuenta de X (antes Twitter).

Por otro lado, los Bomberos del Ayuntamiento Santander han intervenido este 23 de septiembre en el incendio de una cocina en Pronillo.