Calle Daoiz y Velarde - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que la calle Daoiz y Velarde permanecerá cortada al tráfico el lunes, 30 de noviembre, y martes, 1 de diciembre, de 08.00 a 16.00 horas, con motivo de los trabajos de ejecución de pasos de peatones elevados, y la avenida de la Constitución, del miércoles 2 al viernes 4.

En el caso de Daoiz y Velarede, la restricción de tráfico afectará al tramo comprendido entre las calles Marcelino Sanz de Sautuola y Pancho Cossío.

Esta actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en la zona, favoreciendo la reducción de la velocidad de los vehículos y reforzando la seguridad de los peatones.

Por otro lado, con motivo de las obras de construcción del nuevo carril bici de la S-20, del 2 al 4 de diciembre se procederá al corte de calzada de la avenida de la Constitución, en el tramo comprendido entre las glorietas de San Juan y Caleruco, en horario aproximado de 22.00 a 06.00 horas.

El Ayuntamiento lamenta las molestias que ambas actuaciones puedan ocasionar a los usuarios de estas vías y agradece de antemano su comprensión y colaboración durante el desarrollo de los trabajos.