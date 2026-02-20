Las calles Eulogio Fernández Barros y Constitución de Camargo se cierran al tráfico desde el lunes de 8.00 a 20.00 horas

Archivo - Las calles Eulogio Fernández Barros y Constitución de Muriedas se cierran al tráfico desde el lunes de 8.00 a 20.00 horas - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las calles Eulogio Fernández Barros y Constitución, en Muriedas (Camargo), permanecerán cerradas al tráfico desde el lunes 23, de 8.00 a 20.00 horas por las obras de renovación del pavimento. El plazo de ejecución previsto es de un mes y realizará los trabajos la empresa Solpavifer.

El Ayuntamiento ha explicado que, al tratarse de carreteras abiertas al tráfico con una anchura que no permite simultanear la circulación con los trabajos, las obras se desarrollarán con la calle completamente cortada en horario diurno, si bien al finalizar cada jornada se dejará la vía en condiciones adecuadas para que los vehículos puedan acceder a los garajes y locales.

Con el fin de minimizar las molestias derivadas de las restricciones al tráfico, se habilitará como aparcamiento provisional la explanada situada junto al Centro Cultural La Vidriera.

Las principales actuaciones previstas incluyen la retirada de los adoquines, la demolición y limpieza del mortero, la colocación a cota de las tapas de arquetas o pozos de registro, el extendido de una capa intermedia de mezcla bituminosa y el posterior extendido de una capa de rodadura. Asimismo, se ejecutará el pavimento de aglomerado impreso, se repintará la señalización horizontal y se repondrán los bolardos que faltan en el tramo.

Se trata de una actuación financiada por el Gobierno de Cantabria que tiene como objetivo la reparación y conservación de estos viales públicos, actualmente pavimentados con losas de adoquín que presentan un notable deterioro como consecuencia de un uso intenso.

Para mejorar su estado y garantizar una mayor durabilidad, se procederá a la sustitución de los adoquines por un pavimento de aglomerado asfáltico impreso que mantiene un formato estéticamente similar al existente.