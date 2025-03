Calvo rechaza "insultos y descalificaciones" en el "debate" sobre la sentencia de Dani Alves

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha rechazado los "insultos y descalificaciones" en el "debate" originado sobre la sentencia que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves por una agresión sexual a una joven, al tiempo que ha pedido "prudencia" porque todavía no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

Cuestionada sobre la valoración que ha realizado de la sentencia la secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la ha considerado "una vergüenza", Calvo se ha negado a entrar "en la controversia política".

No obstante, ha considerado que una sentencia "forma parte de la opinión y de la libertad que tenemos todos de comentarla; que cumplirse, se cumple", y que habrá "un tercer pronunciamiento", en referencia a una posible apelación a la revocación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la condena de la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión a Alves como responsable de agresión sexual.

Pero ha subrayado que, en ese debate, "lo que no se pueden producir son insultos ni descalificaciones, nunca, porque eso no puede formar parte de lo que tienen que hacer los representantes de las instituciones", tras apuntar acto seguido que "las sentencias se pueden comentar de la manera que uno considere oportuna".

La exvicepresidenta del Gobierno también ha hecho hincapié en que la presunción de inocencia "es un derecho fundamental a defender a muerte, y la realidad de la violencia sexual contra nosotras es otra realidad. Uno tiene derecho a expresar todo esto, pero repito, lo que no forma parte del debate público son esos insultos".

"Ese no puede ser nunca el camino; por todas las razones, porque a mí me preocupa mucho que la gente más joven piense que la política es tan dura que no quieran entrar en la política", ha reconocido Calvo, que cree que es necesario convertirla "en un espacio respirable, de respeto, aunque no te guste lo que otro haya dicho".

La exministra de la Presidencia se ha remitido a la libertad de expresión para opinar tanto sobre sentencias como de leyes, porque "forma parte de una sociedad democrática: se cumple y se opina sobre ello".

"Y sobre este asunto parece que habrá otra sentencia con lo que creo que tendremos que ir con un poco de prudencia", ha concluido Calvo, que se ha pronunciado así a preguntas de los medios antes de participar en Santander en la presentación del libro 'Nosotras el feminismo', en las Naves de Gamazo, donde ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.