Calvo Sotelo sufrirá restricciones parciales de tráfico desde el lunes por la mejora del alcantarillado

Archivo - Calle Calvo Sotelo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La calle Calvo Sotelo registrará restricciones parciales de tráfico desde este lunes, 18 de mayo, por las obras de mejora del alcantarillado en el entorno del Ayuntamiento, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Isabel II y Lealtad.

La duración estimada de los trabajos es de seis semanas, durante las que se trabajará en tramos de 50 metros, ocupando los dos carriles centrales de esta vía. Se mantendrá abierta al tráfico la calle en ambos sentidos por los carriles exteriores.

Esta intervención se enmarca en el proyecto para prevenir inundaciones en la Plaza del Ayuntamiento, y que ya ha culminado sus primeras fases con las obras realizadas en la curva de la calle Mercado con Los Escalantes, la renovación y ampliación del colector que discurre desde la Plaza de La Leña hasta su conexión con el de la calle La Enseñanza, y la mejora del alcantarillado e imbornales en Isabel II.

Como continuación de la obra, en las próximas semanas ejecutará un arquetón de regulación de caudal en la calle Los Escalantes, esquina con el Ayuntamiento y se acometerá un ramal al nuevo colector desde Calvo Sotelo. También se limpiará e inspeccionará el colector.

La actuación también conllevará el desplazamiento de dos contenedores de residuos, así como la parada del autobús de Calvo Sotelo 1, que se trasladará a la de la Plaza del Ayuntamiento.