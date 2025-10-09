Camargo abre hoy la inscripción en dos programas de conciliación para la semana no lectiva

CAMARGO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha durante la última semana del mes de octubre -en el período no lectivo en los centros educativos de Cantabria- dos programas de dinamización infantil dirigidos a las familias del municipio, 'Abierto por Vacaciones-Edición Otoño' y 'Vacaciones en La Nave'.

Ambas iniciativas, que ofrecen un espacio educativo y de ocio, se desarrollarán del 27 al 31 de octubre y están destinadas a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria.

La concejala de Infancia, Nieves Portilla, ha explicado que, con el fin de simplificar el proceso de inscripción, en la presente edición se han actualizado los criterios de documentación requeridos para participar en las actividades, por lo que ya no es necesario acreditar la situación laboral de los progenitores, como se pedía en convocatorias anteriores. En su lugar, se deberá presentar una copia de la Declaración de la Renta 2024 de cada progenitor o tutor.

Así, el programa 'Abierto por Vacaciones-Edición Otoño' se llevará a cabo en el pabellón y el CEIP Pedro Velarde, de 7.45 a 15.00 horas, mientras que 'Vacaciones en La Nave' se desarrollará en la Casa Joven de Camargo, de 10.30 a 13.45 horas.

Ambas propuestas, orientadas a niños y niñas de las etapas educativas Infantil y Primaria, es decir, desde los 3 a los 12 años, contarán con actividades lúdico-educativas, talleres temáticos, juegos y dinámicas adaptadas a las distintas edades, promoviendo la creatividad, la convivencia y el trabajo en equipo.

Las preinscripciones permanecerán abiertas desde hoy y hasta el 20 de octubre. Las inscripciones, que tienen un precio de 20 euros, se formalizarán en la Casa Joven de Camargo, ubicada en el Parque de Cros, en Maliaño, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Quienes deseen obtener información adicional pueden hacerlo a través del teléfono 942 26 12 83 y de la web www.casajovencamargo.com.