Camargo abre el lunes el plazo de inscripción para nuevo alumnado de la Escuela Municipal de Música

Escuela Municipal de Música de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá del 18 al 31 de mayo el plazo de solicitud de ingreso para nuevo alumnado de la Escuela Municipal de Música de cara al curso 2026-2027, una oferta formativa no reglada dirigida tanto a niños como a adultos que deseen iniciarse o continuar su formación musical.

La Escuela imparte enseñanzas de piano, guitarra, violín y saxofón, organizadas en distintos niveles adaptados a la edad y conocimientos previos del alumnado: Música y Movimiento, Básico, Avanzado, Perfeccionamiento, Orquesta y Taller de Adultos.

Las solicitudes deberán formalizarse a través del formulario online habilitado en la página web municipal, donde también se encuentra disponible toda la información relativa al próximo curso, especialidades, horarios, niveles y normativa de funcionamiento.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha animado a las familias y a todas las personas interesadas en la música a aprovechar una oferta formativa "consolidada y de gran calidad", que permite iniciarse o avanzar en el aprendizaje musical en un entorno "cercano y accesible".

El regidor ha subrayado, además, el papel que desempeña la Escuela Municipal de Música como espacio de formación, creatividad y convivencia, en el que cada año participan alumnos de distintas edades unidos por su interés por la música.

La formación musical puede iniciarse desde los cinco años a través del programa Música y Movimiento, orientado a un primer acercamiento a la música mediante actividades vinculadas a la expresión, la creatividad, la escucha y el aprendizaje de las notas y canciones. Este nivel se divide en tres cursos según la edad del alumnado.

A partir de los ocho años, los alumnos pueden acceder al Nivel Básico, donde se combinan las clases de lenguaje musical con instrumento individual y actividades colectivas. Posteriormente, quienes superen este nivel podrán continuar su aprendizaje en los niveles Avanzado y de Perfeccionamiento.

Además, la Escuela cuenta con talleres específicos para personas adultas mayores de 18 años que quieran iniciarse por primera vez en la práctica instrumental mediante clases teórico-prácticas.

El sistema de admisión se realizará por riguroso orden de inscripción, teniendo prioridad las personas empadronadas en Camargo y, dentro de ellas, los menores frente a los adultos. En la solicitud deberán indicarse dos instrumentos por orden de preferencia. La lista de admitidos, lista de espera y horarios se publicará el 12 de junio, mientras que el periodo de matrícula se desarrollará del 15 al 26 de junio. El curso comenzará el 8 de septiembre de 2026 y finalizará el 31 de mayo de 2027.

Para aquellos alumnos con estudios previos, así como para el acceso a la orquesta, se realizará una prueba específica el 15 de junio a las 17.00 horas.

Toda la información detallada sobre niveles, horarios, requisitos, tasas y funcionamiento de la Escuela Municipal de Música puede consultarse en el folleto informativo del curso 2026-2027. Las personas interesadas pueden resolver cualquier duda en el Centro Cultural La Vidriera, a través de los teléfonos 942 26 94 16 y 942 25 37 55, o mediante el correo electrónico cultura@aytocamargo.es.