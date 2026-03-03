Camargo abre el plazo para que las asociaciones culturales puedan optar a subvenciones

Archivo - Ayuntamiento de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la convocatoria de subvenciones convocadas por el Ayuntamiento de Camargo destinadas a asociaciones culturales del municipio para la realización de actividades a lo largo del año 2026, con una dotación económica total de 27.000 euros.

La concejala de Cultura, Laura Ara, ha explicado que estas ayudas tienen como objetivo respaldar iniciativas culturales desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este ejercicio, contribuyendo así al "impulso del tejido asociativo y a la dinamización cultural en el municipio".

De este modo, podrán optar a estas subvenciones los colectivos culturales con sede social en Camargo, que cuenten con, al menos, un año de antigüedad en el registro municipal de asociaciones. Asimismo, tienen la posibilidad de optar las personas físicas que lleven a cabo actuaciones destacadas en materia cultural.

Entre las actividades subvencionables se incluyen talleres, cursos, conferencias, seminarios y encuentros dirigidos a distintos sectores de la población, así como proyectos de fomento de las artes plásticas, audiovisuales, musicales y escénicas; iniciativas de investigación sobre la historia local, recuperación de la cultura tradicional, promoción cultural en barrios y fomento de la lectura.

Quedan excluidas de la convocatoria las actividades meramente lúdicas o recreativas, las que persigan un fin lucrativo, las actividades deportivas, escolares o de carácter infantil, juvenil o dirigidas exclusivamente a la tercera edad, así como los viajes recreativos y fiestas gastronómicas o patronales, salvo los programas culturales asociados a las mismas.

La cuantía máxima individual por proyecto es de 2.000 euros. El importe de cada subvención se determina en función de la puntuación obtenida según los criterios de valoración, entre los que figuran el interés social de la actividad, su calidad e innovación, la recuperación del patrimonio, el fomento de la creatividad, la contribución formativa y su repercusión más allá del ámbito municipal.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 23 de marzo. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Camargo, acompañadas de la documentación exigida en las bases. Las subvenciones concedidas serán abonadas en un único pago, mediante anticipo del 100% de la cuantía otorgada.