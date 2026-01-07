Camargo abre el proceso de adjudicación de la renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas

Archivo - Parque Lorenzo Cagigas - AYUNTAMIENTO - Archivo

CAMARGO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el proceso de adjudicación de las obras de renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas, tras la aprobación del expediente por parte de la Junta de Gobierno Local y su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.

Con este trámite, entra en su fase decisiva el proyecto, que permitirá transformar un espacio emblemático del centro urbano del municipio. Cuenta con una inversión cercana al millón de euros (879.509, sin IVA) y un plazo de ejecución de doce meses y se prevé que sea una realidad a comienzos de 2027.

El proceso de licitación permanecerá abierto hasta el próximo 2 de febrero, fecha límite para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que este paso "confirma el compromiso del equipo de gobierno (PP) con un modelo de municipio más verde, accesible y sostenible". En este sentido, ha destacado que se trata del "mayor proyecto de renaturalización de un entorno urbano abordado en Camargo en las últimas décadas".

"Esta actuación va más allá de una intervención estética", ha precisado el regidor, que se ha referido a esta "mejora integral" del espacio público como un "ejemplo conceptual de lo que Camargo va a ser en el futuro".

El proyecto contempla la creación de un nuevo parque de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, accesible y sin desniveles, que facilitará el tránsito peatonal y mejorará la conexión entre distintos equipamientos frecuentados por vecinos.

La futura zona verde se estructurará en tres grandes áreas funcionales: la alameda, el jardín y la plaza informal; y mantendrá el arbolado existente, al tiempo que respetará el trazado histórico del paseo de El Ferial.

El diseño incorpora nuevas zonas de estancia y de sombra, espacios ajardinados y puntos de encuentro, con más de una veintena de áreas pensadas para el descanso, la lectura o la conversación, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Desde el punto de vista paisajístico, el proyecto apuesta por la incorporación de nuevas especies vegetales y una amplia variedad de arbustos, vivaces y cubresuelos, con una inversión específica en jardinería que representa más del 10 por ciento del presupuesto total.

Además, se empleará pavimento permeable para favorecer la infiltración del agua de lluvia, reducir el riesgo de encharcamientos y mitigar el efecto 'isla de calor'.

En materia de sostenibilidad y movilidad, la intervención incluye un sistema de iluminación eficiente y respetuoso con el entorno, la instalación de aparcabicis y la implantación de una red de riego automático diseñado para un uso responsable del agua.

Asimismo, se habilitará una zona de gimnasia al aire libre y se reordenarán elementos existentes, como el kiosco o las letras de 'Maliaño', que serán trasladados a otros puntos de la pedanía.