Camargo abre esta semana la inscripción en los Cursos de Expresión Artística

CAMARGO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá del 4 al 16 de septiembre el plazo de inscripción para los Cursos de Expresión Artística que se celebran en el Centro Cultural La Vidriera, ubicado en Maliaño.

Se trata de la formación correspondiente al curso 2025-2026, que se desarrollará a partir del 2 de octubre y se prolongará hasta julio del próximo ejercicio.

Las personas interesadas podrán inscribirse tanto de manera presencial, como a través de la página web municipal: www.aytocamargo.es. Tras publicarse el día 22 de septiembre la lista de admitidos, entre el 23 y el 30 de este mes se procederá a formalizar la matrícula.

La concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha explicado este martes que la nueva edición de los cursos mantiene una oferta "amplia y diversa", con un total de 16 actividades diseñadas para "potenciar la creatividad" de vecinos de todas las edades.

Una de las disciplinas que se consolidan dentro de la programación anual de este espacio es el teatro, que contará con grupos dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y que ofrece un entorno en el que trabajar la expresión, la confianza y el desarrollo artístico a través de las artes escénicas.

Además, en el área de dibujo y pintura se ofrecen talleres de dibujo artístico, pintura y procedimientos pictóricos, así como grupos específicos para niños y jóvenes organizados por niveles, desde iniciación hasta perfeccionamiento.

También la fotografía vuelve a tener un protagonismo especial gracias a una programación que abarca cursos básicos y avanzados, propuestas de especialización y talleres dedicados tanto a la imagen en blanco y negro, como a la expresión libre, una especialidad esta última orientada a alumnos que buscan explorar su estilo personal.

La danza española, a partir de los 5 años, y la moderna, de 13 a 35 años, además de los bailes artísticos, son otras modalidades que entran dentro de la programación de los Cursos y Talleres de Expresión Artística, a las que suman diferentes iniciativas dentro de los ámbitos del grabado y el diseño, unos cursos en los que los participantes podrán formarse en diversas técnicas de creación.

A esta oferta hay que añadir un taller dedicado al folclore cántabro, que pone el acento en el aprendizaje del pito o requinto con el objetivo de acercar la música tradicional a nuevos públicos, y la cerámica, uno de los talleres con mayor demanda, con clases tanto para adultos como para el público infantil y que permitirá adentrarse en el modelado y la creatividad plástica.

Toda la información detallada sobre plazas y requisitos puede consultarse en www.aytocamargo.es y en las oficinas del Centro Cultural La Vidriera, que atiende de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.