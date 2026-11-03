Camargo acoge del 10 al 15 de noviembre las Jornadas Micológicas de Cantabria

Presentación de las XXXIX Jornadas Micológicas de Cantabria. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Camargo celebrará del 10 al 15 de noviembre las XXXIX Jornadas Micológicas de Cantabria, un encuentro que reunirá a especialistas y aficionados al mundo de las setas a través de un programa que combina conferencias, clasificación de especies, una exposición micológica y actividades dirigidas al público infantil.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado este martes las jornadas acompañado del presidente de la Sociedad Micológica Cántabra, Valentín Castañera; el coordinador de la revista 'Yesca', Ignacio Gárate, y el secretario de la sociedad, Antonio del Piñal.

Durante la presentación, el regidor ha puesto en valor la continuidad de unas jornadas que se aproximan a las cuatro décadas de historia y que se han convertido "en una cita consolidada dentro del calendario divulgativo del municipio y de la comunidad autónoma".

En este sentido, se ha referido a la capacidad de la asociación para "despertar el interés por la micología entre nuevos aficionados".

"Para Camargo es un orgullo seguir siendo punto de encuentro de la micología de Cantabria", ha aseverado Movellán, que ha señalado a la Revista Yesca como "un referente" para los aficionados y expertos en esta materia.

Por su parte, Castañera ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha reivindicado la vinculación de la asociación con el municipio, donde desarrolla su actividad desde hace cerca de 45 años.

En cuanto a la programación, ha detallado que las jornadas comenzarán el martes, 10 de noviembre, a las 20.00 horas, con una presentación en la sede de la Sociedad Micológica Cántabra.

Asimismo, los días 11, 12 y 13, el Centro Cultural La Vidriera acogerá, también a las 20.00 horas, tres conferencias impartidas por especialistas.

La primera de ellas, 'Recoger setas evitando riesgos innecesarios', será a cargo de Anttón Meléndez y abordará las precauciones necesarias para una recolección segura. El jueves 12, Jesús Calle ofrecerá la conferencia 'Agaricomicetes: evolución, formas y rasgos', mientras que el viernes, día 13, Saturnino Pedraja impartirá una charla de 'Iniciación a la micología', orientada a quienes deseen adquirir conocimientos básicos sobre esta disciplina.

Las actividades se trasladarán durante el fin de semana a la Bolera de Cros, en Maliaño. Así, el sábado 14 los integrantes de la Sociedad Micológica Cántabra realizarán salidas de recolección de setas por distintos puntos de Cantabria y territorios próximos, para después proceder a su clasificación.

Por último, el domingo 15, entre las 10.00 y las 14.00 horas, se celebrará la exposición micológica, acompañada de un concurso infantil de dibujo, una degustación de setas y la clausura de las jornadas.

La exposición del pasado año contó con más de 200 especies, una cifra que sorprendió incluso a los propios organizadores.

El concurso de dibujo está dirigido a niños de hasta 12 años y contempla tres categorías: hasta 7 años, de 8 a 9 años y de 10 a 12 años, con tres premios por grupo.

Los trabajos deberán estar relacionados con la micología y podrán realizarse con cualquier técnica. La entrega de premios tendrá lugar a las 13.30 horas.

'YESCA' ALCANZA SU XXXVIII EDICIÓN CON NUEVAS APORTACIONES CIENTÍFICAS.

La presentación ha servido también para dar a conocer el número 38 de la revista 'Yesca', correspondiente a 2026, una publicación especializada que cuenta con difusión fuera de España.

Su coordinador, Ignacio Gárate, ha reseñado que el nuevo número incluye dos artículos de botánica, diez trabajos de micología, seis recetas gastronómicas y un artículo de opinión, además de las habituales informaciones sobre la actividad de la asociación.

Entre sus contenidos destaca un estudio sobre Morchella helvetica, una especie que ocupa la portada de 'Yesca' y que fue descrita científicamente en Suiza en el año 2024.

Su presencia ha sido documentada posteriormente en el norte de España e Italia y, según ha explicado Gárate, el hallazgo de ejemplares en el norte de León permitió iniciar un trabajo de identificación y análisis genético en colaboración con especialistas españoles e italianos, que ha dado lugar al artículo publicado en esta edición.

La revista, cuya difusión llega a Alemania, Francia, Suiza, Italia y Australia, ofrece un recorrido por diferentes ámbitos de la micología, desde la identificación y distribución de especies hasta sus propiedades terapéuticas y posibles efectos adversos.

Entre sus contenidos figuran estudios sobre los hongos presentes en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, nuevas recolecciones de especies en la provincia de Valladolid y un artículo dedicado al Parque de Liencres.

La publicación también aborda la presencia de los hongos en las series de televisión y reserva un espacio a la gastronomía, con recetas como la fideuá de pato con níscalos, los canelones rellenos de setas o el capuchino de boletus con espuma de patata trufada.