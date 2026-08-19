Camargo acogerá del 11 al 13 de septiembre el Festival Internacional de la Magia y lo Visual

Presentación del Festival Internacional de la Magia y lo Visual de Camargo. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Camargo acogerá los días 11, 12 y 13 de septiembre la XVI edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual, una cita que tendrá un total de doce espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

En un comunicado, el Ayuntamiento camargués ha detallado que la programación comenzará el viernes, 11 de septiembre, a las 21.00 horas, en la Plaza de la Constitución, donde Raúl Alegría será el encargado de dar el pistoletazo de salida al Festival con un espectáculo de escapismo.

Las actuaciones continuarán el sábado, a partir de las 12.00 horas, con Mino y Arthur en la calle Constitución, mientras que Carlos Adriano actuará, a las 13.30 horas, en la Plaza de la Constitución.

Por la tarde, Boto Botones y Mandy Mandona llevarán su espectáculo al Teatro Raúl Alegría a partir de las 17.00 horas. A las 18.30 horas, será el turno de Daba y Cielo en el Parque de Cros, y Gonza Martini cerrará la programación de calle de la jornada, a las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución.

También el sábado, a las 21.30 horas, será la Gala Internacional de Magia de Escena, que se celebrará en el Teatro Raúl Alegría. La sesión, con entrada gratuita, reunirá a los magos participantes en el Festival, presentados por Raúl Alegría, con números inéditos concebidos especialmente para el escenario.

Por último, la actividad del domingo comenzará a las 12.00 horas con Carlos Adriano en la Plaza de la Constitución. A las 13.30 horas, Boto Botones y Mandy Mandona actuarán en el Parque de Cros.

La programación continuará, a las 17.00 horas, con Mino y Arthur en el Teatro Raúl Alegría y, a las 18.30 horas, con Daba y Cielo en la calle Constitución. Por su parte, Gonza Martini pondrá el broche a los espectáculos de calle de esta XVI edición, a partir de las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución.

En caso de lluvia, las actuaciones previstas al aire libre se trasladarán al Teatro Raúl Alegría manteniendo los horarios establecidos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha asegurado que durante tres días, vecinos y visitantes van a poder encontrarse con la magia a pie de calle, y disfrutar de artistas de diferentes países y disciplinas.

Así, ha destacado el carácter "familiar e intergeneracional" de una propuesta que "ha encontrado en Camargo un público fiel".

Por su parte, Raúl Alegría ha destacado la calidad de un cartel que reúne en esta edición a seis premios nacionales de magia y un premio internacional.

"Poder reunirlos en un mismo festival de calle da una idea de la calidad de las actuaciones que vamos a tener", ha señalado el director del Festival, que ha informado de que cerca de 6.000 espectadores participaron el pasado año en el conjunto de las actividades.

Alegría ha elogiado la variedad de una programación que combina diferentes disciplinas y formatos, desde la magia cómica y el clown hasta el circo, la telepatía o el escapismo.

Entre las novedades figura el estreno en Cantabria del nuevo espectáculo de Boto Botones y Mandy Mandona, dentro de una edición que ofrecerá "una magia muy variada" y propuestas poco habituales en los espectáculos de calle.