Camargo alega al Mapa Concesional de transporte público para mejorar horarios, frecuencias y conexiones

Autobús de Camargo

CAMARGO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha presentado alegaciones al anteproyecto del nuevo Mapa Concesional de transporte público por carretera del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de mejorar las prestaciones a los vecinos de Camargo en varias líneas y adaptar el servicio a las necesidades reales de movilidad del municipio.

Las propuestas municipales advierten de la necesidad de adecuar el servicio a la realidad demográfica, social y económica de Camargo, así como de mejorar conexiones, frecuencias y horarios en determinadas franjas, especialmente en horas punta, fines de semana y períodos no lectivos, con el fin de facilitar el acceso de los camargueses a centros de trabajo, educativos, sanitarios y administrativos, ha informado el Ayuntamiento.

Entre las principales reclamaciones figura la recuperación del primer servicio de la línea S1 a las 6.00 horas, una franja "imprescindible" para quienes inician su jornada laboral a primera hora.

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado la implantación de una línea específica que conecte Camargo con los campus de la Universidad de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico para facilitar el acceso de los jóvenes del municipio a la educación superior mediante transporte público.

Otra de las demandas es que las líneas S5 y S6 funcionen de manera ininterrumpida de lunes a domingo, ya que la "escasez" de horarios actual impide a muchos usuarios acudir al trabajo o a citas médicas sin recurrir al vehículo privado.

También se reclama un aumento de frecuencias en las líneas S2 y S3: la primera da servicio al área industrial y a la zona del Alto de Maliaño, de alta densidad residencial, mientras que la segunda conecta con los principales centros comerciales del entorno, siendo ambos recorridos de uso intensivo.

Las alegaciones incluyen además la necesidad de mejorar la coordinación con otros servicios de transporte público, reforzar la intermodalidad y evitar solapamientos o vacíos en la red.

Del mismo modo, el Ayuntamiento pone el acento en la ausencia de medidas específicas para colectivos vulnerables, como personas mayores, jóvenes o vecinos con movilidad reducida, y en la "escasa participación" de las entidades locales en la elaboración del anteproyecto.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado que desde el equipo de Gobierno se valora el esfuerzo del Ejecutivo regional por "modernizar" el sistema de transporte y "avanzar hacia un modelo más sostenible". Un punto en el que se ha referido a la "oportunidad" que este nuevo Mapa Concesional de transporte público por carretera supone para "optimizar" la movilidad en los municipios del área metropolitana".

En este sentido, Movellán ha sostenido que Camargo actúa como "nodo clave" del corredor de cercanías de Santander, al concentrar "desplazamientos constantes" por motivos laborales, educativos y sanitarios.

Por último, desde el Ayuntamiento se ha valorado positivamente las mejoras ya introducidas en la línea S1, donde actualmente operan dos autobuses articulados en horas punta y está prevista la incorporación de un tercer vehículo en los próximos días.