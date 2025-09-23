Camargo aprobará el jueves la modificación del PERI de Entrevías para rehabilitar el barrio La Acera

CAMARGO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Camargo aprobará el próximo jueves, 25 de septiembre, la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Entrevías, a través de la que el equipo de Gobierno iniciará el proceso administrativo para rehabilitar el histórico barrio de La Acera de Maliaño y "terminar con más de tres décadas de deterioro".

Tras esta aprobación inicial se abrirá un plazo de un mes para la presentación de alegaciones por parte de los vecinos y entidades interesadas, antes de que el documento sea remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), órgano que deberá validar de forma definitiva el plan, ha informado el alcalde, Diego Movellán, este martes en nota de prensa.

Movellán ha indicado que este paso supone "desbloquear" una situación que "se arrastra desde hace más de treinta años en un barrio que fue el corazón social de Camargo".

Según el regidor, se trata de una zona que en la actualidad requiere una intervención "urgente y prioritaria", tanto para garantizar la seguridad de viandantes y residentes, como preservar un "entorno singular" en el centro urbano Maliaño-Muriedas, que forma parte de la historia de miles de camargueses que "añoran la vida comercial y social de la que este barrio presumía a mediados del siglo pasado".

Movellán ha explicado que la protección de La Acera se fijó en 1988 pero se retiró con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, lo que derivó en una "desprotección absoluta" que dio "vía libre a que el deterioro continuara avanzando".

"Los camargueses tenemos ahora la oportunidad de regenerar esta zona y de hacerlo desde el respeto a la esencia de un barrio histórico", ha destacado el alcalde, que ve "imprescindible" que el proyecto mantenga la tipología e identidad de La Acera, añadiendo a este espacio "funcionalidad, seguridad y calidad de vida" para residentes y visitantes.

El objetivo que el Ayuntamiento tiene fijado en esta modificación puntual del planeamiento es "sentar las bases para frenar la degradación progresiva de la zona" y "planificar su regeneración urbana de manera ordenada, asegurando al mismo tiempo una integración adecuada en el desarrollo del centro del municipio".