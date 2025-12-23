Camargo aprueba de forma definitiva el Presupuesto de 2026 con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PRC y PSOE

Pleno de Camargo. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Camargo ha dado el visto bueno, con los votos a favor del partido del equipo de Gobierno (PP) y Vox, y en contra del PRC y PSOE, a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2026, que asciende a 36,1 millones de euros, un 5,4 por ciento más que este año, tras no aceptar las alegaciones presentadas al documento.

El alcalde, Diego Movellán, ha destacado que las cuentas se aprueban "en tiempo y forma" y recogen "las principales demandas" del municipio, con "récord histórico" en partidas como Seguridad Ciudadana o un incremento de las ayudas a las familias.

A su juicio, es el "mejor presupuesto" para afrontar "el reto que tenemos por delante", en relación al 'tasazo de basuras' o a los contratos de los principales servicios, que están "todos en precario".

En este punto, el portavoz 'popular', Amancio Bárcena, ha garantizado que los contratos de limpieza viaria, recogida de basuras y agua se adjudicarán a lo largo de 2026 "si todo va bien". En concreto, ha detallado que "es probable" que en breve se saque a adjudicación el contrato de basuras.

Por su parte, el concejal del PRC, Eugenio Gómez, entiende que el rechazo de las alegaciones se debe a una decisión "política", "no técnica"; mientras que la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, ha criticado la "falta previsión" de las cuentas del próximo año, así como la partida destinada a festejos, otro año más.

En este sentido, Bolado ha denunciado que en el concierto de Juan Magán, celebrado el pasado 5 de diciembre en los exteriores de La Vidriera, "se dejó entrar (gratis) a gente", pese a que había otras personas que había pagado la entrada. "Ese es el éxito", ha ironizado.

"Tic, toc, se le acaba el tiempo Movellán y no ha hecho nada", ha manifestado Bolado, a lo que el regidor ha respondido "tic, tac, el periodo de Sánchez ha finalizado". "El tic, tac aplíqueselo porque estamos cansados de las mentiras y del mal gobierno de los socialistas", ha dicho el regidor en alusión al resultado de las elecciones en Extremadura --donde el PSOE ha perdido 10 diputados, hasta los 18--, que ha considerado un adelanto de "lo va a haber en las generales" y en otras comunidades que celebran elecciones en 2026.

Mientras que Bolado ha replicado que está "tranquila" y tiene "ganas de volver". "No tengo ningún miedo en enfrentarme a usted y que los vecinos decidan... son ciclos... hay que saber estar en todas las posiciones", ha sentenciado la exalcaldesa.

OTROS ASUNTOS

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a 2025 por 30.490 euros y ha dado luz verde a la resolución de procedimientos administrativos vinculados al pago de facturas municipales.

En el ámbito normativo, la Corporación ha debatido la modificación de la Ordenanza Municipal de ayudas para la realización de obras de primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes, con el objetivo de actualizar y mejorar este instrumento de apoyo a la accesibilidad.

Además, se ha aprobado inicialmente la modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Mayores.

La sesión plenaria ha incluido también la aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades deportivas locales y deportistas individuales para programas de rendimiento deportivo y/o competición, y se ha dado cuenta de los informes de control financiero obligatorio, de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno ordinario.