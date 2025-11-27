Camargo aprueba nuevas ayudas al deporte femenino y a clubes en competiciones nacionales

Pleno de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves varias subvenciones directas de carácter excepcional destinadas a apoyar a clubes del municipio en competiciones autonómicas y nacionales, con especial atención al deporte femenino. Todas las ayudas han salido adelante por unanimidad.

Así, según ha informado el Ayuntamiento, el Pleno ha aprobado la concesión de 3.500 euros al Club Deportivo Revilla dentro del Programa de Impulso al Deporte Femenino. El equipo, vigente campeón de la Copa Cantabria, recibirá este apoyo para continuar desarrollando su actividad y consolidarse como uno de los referentes deportivos del municipio.

Asimismo, se ha dado luz verde a una subvención de 30.000 euros para la Unión Montañesa Escobedo, destinada a cubrir los gastos derivados de su participación en la 2ª División RFEF durante la temporada 2024-2025.

Además, el Pleno ha autorizado una subvención de 6.000 euros con destino al Club Balonmano Camargo para la organización y participación de su equipo infantil femenino en la segunda fase del Campeonato de España.

Por otra parte, durante la sesión, los grupos municipales han aprobado la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia impulsada por UNICEF, que ha contado con el apoyo de PP, PSOE y PRC, y la abstención de Vox.

La propuesta se suma a las actividades desarrolladas durante esta semana y reafirma el compromiso de Camargo como Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento que impulsa políticas municipales dirigidas a la protección, el bienestar y la participación de niños, niñas y adolescentes.