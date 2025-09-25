Camargo aprueba los pliegos para adjudicar el nuevo contrato de limpieza por 10,7 millones en cinco años

CAMARGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves, con el apoyo del PP y Vox, y la abstención del PSOE y PRC, el expediente que recoge los pliegos del nuevo contrato de limpieza viaria, con una inversión cercana a los 10,77 millones de euros en los próximos cinco años.

"Es una gran noticia para los camargueses que dentro de pocos meses van a notar un cambio muy importante en la limpieza", ha aseverado el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), para quien este contrato es "más necesario que nunca", pues, tras dos años de trabajo, ha salido adelante en un contexto "desolador" debido a la situación que arrastra el servicio de limpieza viaria en el municipio, con los trabajadores acometiendo su labor "en precario" desde 2016.

Según ha destacado, tras el proceso de adjudicación, el servicio contará con una plantilla "reforzada", que alcanza los 27 trabajadores, así como una consignación presupuestaria "histórica" en materia de maquinaria, que supera los 1,16 millones de euros.

"Estamos respondiendo a la demanda de los ciudadanos, que piden una mejora de las condiciones del servicio de limpieza, al igual que hemos hecho con la renovación de los 742 contenedores de basura del municipio", ha dicho.

Asimismo, Movellán ha indicado que el nuevo contrato va a permitir "cubrir más metros cuadrados, más zonas y dar un servicio semanal a los pueblos".

Por otro lado, el Pleno ha dado luz verde, también con los votos favorables del PP y Vox, y la abstención de PRC y PSOE, a la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Entrevías, a través de la que el equipo de Gobierno da inicio al proceso administrativo para rehabilitar La Acera, frenar la "degradación progresiva" de este histórico barrio de Maliaño y planificar su regeneración urbana de manera ordenada, con una integración adecuada con el centro del municipio.

En este sentido, Movellán ha llamado a toda la Corporación a "impulsar un gran pacto" para trabajar en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el municipio, para que Camargo "pueda crecer, con una identidad propia, también en materia de calidad de vida".

Por último, el Pleno ha aprobado el pago de facturas y la concesión de honores y distinciones de la Policía Local para el año en curso, ha informado el Ayuntamiento.