Camargo aprueba el Presupuesto de 2020 que incluye 4,7 millones para el Covid-19

CAMARGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado con los votos favorables del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) y Ciudadanos y la abstención del PP el Presupuesto de 2020, que asciende a 32.899.475 euros y que busca dar respuesta al contexto de emergencia social y económica que ha provocado la pandemia del Covid-19.

En concreto, el documento incluye 4.739.743 euros para paliar las necesidades que la situación excepcional provocada por el coronavirus ha ocasionado tanto en las familias más vulnerables como en el tejido empresarial del municipio.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha señalado que "como administración más cercana a los vecinos debemos poner todos los recursos posibles" a su disposición "para ayudarles a salir con mayor fortaleza de esta situación", y que por ello el presupuesto que se ha elaborado tiene "como fundamento el compromiso con el presente y el futuro" de los camargueses "a través del refuerzo de la protección social, la reactivación económica y la innovación empresarial, el impulso de las políticas educativas, así como mediante el desarrollo de políticas de empleo y formación que favorezcan el acceso de los empleados al mercado laboral, adaptando todo ello a la actual coyuntura".

El primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Héctor Lavín, ha señalado por su parte que el presupuesto "se ajusta a la realidad" y "no deja a nadie atrás", y que se trata de un documento presupuestario que se ha adaptado a las actuales circunstancias ya que "se ha suprimido todo aquello que no se ha ejecutado y que se sabía que no se iba a ejecutar" -como las fiestas- puesto que se ha priorizado la premisa de que "lo que tiene que primar por encima de todo es la salud".

A ello se suma otra de las características de este presupuesto, que es que las partidas se han concretado específicamente para "que quede claro" a qué se destinan los recursos y no haya grandes partidas genéricas.

En concreto, el presupuesto destina cerca de 2 millones de euros a políticas sociales, donde se incrementan por ejemplo partidas como la de Ayuda a Domicilio que sube un 16% hasta los 660.000 euros, y se destinan 500.000 euros al novedoso Plan Reactiva Camargo dirigido a ayudar mediante subvenciones directas a las familias, empresas, comercios y autónomos del municipio afectados por las consecuencias de la emergencia sanitaria.

En cuanto al ámbito del Empleo, se incluyen en él partidas como los 561.296 euros dirigidos al desarrollo de Políticas Activas de Fomento del Empleo, o 325.000 euros al Área de Promoción Económica y de Empleo, a las que hay que sumar cantidades como 800.000 euros destinadas a las retribuciones del personal contratado a través del EMCAN, o los 281.757 euros para las retribuciones de los alumnos que se forman en el Taller de Empleo y en la Escuela Taller.

Otra de las medidas de fuerte calado social viene desde Educación, donde las ayudas a los estudios y a los diferentes tipos de becas vuelven a incrementarse, hasta situarse en los 358.180 euros, lo que supone un 49% de aumento respecto al actual.

En Obras el Presupuesto para 2020 destinará 2.385.029 euros a diversos proyectos y asfaltados, además 1.200.000 de euros se destinan a la Urbanización de los Exteriores del Centro Cultural La Vidriera; y en el ámbito deportivo se refuerzan las Escuelas Deportivas destinando 324.000 euros a estas actividades que fomentan el deporte entre los jóvenes, lo que supone un aumento del 43 por ciento respecto al anterior presupuesto.

OTROS ASUNTOS

Junto al documento presupuestario, en la sesión se ha dado cuenta de la recaudación del ejercicio 2019, y se ha aprobado por unanimidad la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo donde el Consistorio incorpora una plaza de técnico de administración especial, una de bombero conductor, una de policía local, una de auxiliar biblioteca, una de oficial primera y una de ordenanza.

Además, se ha dado luz verde por unanimidad a la aprobación inicial de una modificación puntual del PGOU a petición de un particular, se ha dado cuenta de la aceptación de las condiciones sobre la concesión de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a usos públicos en Punta Parayas, y se ha dado cuenta de una modificación de crédito de 129.000 euros efectuada el pasado mes de mayo para afrontar las medidas especiales adoptadas frente al Covid-19.

Durante la sesión, también se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Digitex, después de que la dirección de dicha compañía de telemarketing anunciara un despido colectivo de 451 personas en toda España, de los que 85 afectarían a la sede ubicada en Camargo, y ahora una propuesta de bajas incentivadas.

Por último, el equipo de Gobierno ha respondido al Grupo Popular sobre su petición de información relativa a las medidas de protección que se han adoptado contra el coronavirus dirigidas a trabajadores municipales, y sobre la gestión de los centros culturales municipales en los próximos meses cumpliendo las medidas de protección.