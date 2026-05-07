Camargo celebra este viernes su XXXII Fiesta del Deporte con más de 170 reconocimientos y dos premios 'Paco Larrauri'

Presentación Fiesta del Deporte. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo celebrará este viernes, 8 de mayo, la XXXII Fiesta del Deporte, en la que se van a reconocer los logros alcanzados durante 2025, con la entrega de más de 170 reconocimientos a deportistas, equipos, clubes, entidades colaboradoras y personas vinculadas al desarrollo y promoción del deporte en el municipio; y dos premios especiales 'Paco Larrauri' a los valores deportivos.

Se trata de una de las citas "más importantes" del calendario municipal, que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Uno de los reconocimientos más simbólicos de la noche será el Premio Especial a los Valores Deportivos 'Paco Larrauri', que en esta edición recaerá, por un lado, en el Club Natación Camargo Sin Límites, representado por Yamila Lavín y Óscar Rodríguez, y, por otro, en la atleta Natalia Bustamante.

En el apartado de deportistas destacados a nivel internacional, sobresalen Bruno Macho, proclamado campeón del mundo joven de boxeo profesional, y Jana Muñoz, integrante del equipo juvenil femenino HBC'74 Inercia, que logró en 2025 el campeonato del mundo de balonmano playa en Túnez y el campeonato de Europa disputado en Turquía.

Entre los deportistas reconocidos a nivel nacional figuran también las hermanas Celia y Marina Abril, en petanca, con medallas en campeonatos de España y presencia en la selección española; Paula Noreña, en pádel, número uno del ranking cántabro infantil y cadete y con destacados resultados en pruebas internacionales FIP; Fuencisla Vaquero, segunda y tercera de Europa en carreras de obstáculos y novena del mundo en su categoría; o el nadador Joaquín Pardo, poseedor de ocho récords absolutos de Cantabria y varios títulos regionales.

Asimismo, serán homenajeadas Marta Castillo y Rebeca Bustara, campeonas de España por parejas en bolo palma, así como las boxeadoras Idaira Gastañaga y Nayara Núñez, campeonas de España en sus respectivas categorías.

La gala incluirá además los galardones de carácter extraordinario, con los que el jurado distinguirá trayectorias y contribuciones especialmente vinculadas al desarrollo del deporte local. Entre ellos figuran Jesús María Herrero, referente del fútbol base a través de la Peña Paco Liaño; la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Camargo, por su colaboración en los eventos deportivos del municipio; y la Peña Bolística de Herrera de Camargo, coincidiendo con su 50 aniversario.

También Jesús Zamanillo, vinculado desde hace más de tres décadas a la Peña Ciclista Sprint; Iván González, impulsor de la asignatura Estilo de Vida Activo y Saludable en el IES Muriedas; y Joaquín Rueda, histórico presidente del Velarde CF.

En el apartado de asociaciones destacadas por su labor social y de promoción deportiva serán distinguidos el Club Natación Camargo, el CDE Patinaje Artístico Camargo El Pendo, el CDE Herrera Moderno y el Velarde CF, organizador del Torneo Nando Yosu, que reunió a más de 5.000 personas.

La XXXII Fiesta del Deporte de Camargo pondrá también el foco en los logros de equipos que han destacado a nivel regional y nacional, entre ellos la Peña Bolística Camargo Femenina, el Club Petanca Tablanca y el Club de Remo Valle de Camargo.

A ello se suman los reconocimientos correspondientes a la categoría de deporte base, que distinguirá a 23 clubes y asociaciones por su trabajo en la formación deportiva en el municipio, así como los galardones de carácter extraordinario destinados a personas y colectivos cuya contribución al deporte trasciende el ámbito competitivo.

Por último, la gala distinguirá también a entidades y empresas que colaboran activamente con el deporte local, como Rebeca Peluqueros de Muriedas, El Peaje Bar, Piscis Select y Como Como Hamburguesería, por su apoyo a clubes, equipos de base y proyectos vinculados a la promoción deportiva en el municipio.

El alcalde, Diego Movellán, ha subrayado que esta gala, además de poner en valor los resultados deportivos, también "visibiliza el trabajo continuo de deportistas, clubes, técnicos y familias", que son quienes "hacen posible que el municipio mantenga un nivel deportivo cada vez más alto".

Por su parte, la concejala de Deportes, María Higuera, ha destacado que Camargo cuenta con un "modelo deportivo sólido", basado en la formación, la participación y la generación de oportunidades desde edades tempranas, lo que se refleja tanto en la "amplia" presencia de deporte base como en el "elevado" número de deportistas del municipio que compiten a nivel nacional e internacional en distintas disciplinas.