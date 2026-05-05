Camargo celebrará del 15 al 17 el I Festival Intercultural 'Un mundo de colores' con danzas y desfile de trajes

Presentación del I Festival Intercultural 'Un mundo de colores'. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo celebrará los próximos días 15, 16 y 17 de mayo el I Festival Intercultural 'Un mundo de colores', con actuaciones musicales, danzas, pasacalles y desfile de trajes típicos.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Asociaciones de Extranjeros Residentes en Cantabria (FAERCAN), convertirá el centro de Maliaño en un espacio de encuentro entre culturas con la participación de asociaciones de más de diez países.

En concreto, el festival contará con la participación de asociaciones procedentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, México, Ucrania, África y Venezuela, representadas por entidades que desarrollan una labor social y cultural en Cantabria.

Durante la presentación del evento, el alcalde, Diego Movellán, ha puesto en valor la "diversidad" del municipio, destacando que el 7,2 por ciento de los vecinos nacidos fuera de España ha elegido Camargo como su hogar, lo que supone que más de 2.700 personas de diversas nacionalidades de origen "forman hoy parte activa de la vida social, cultural y económica" del Valle.

Acompañado por la presidenta de la Federación de Extranjeros Residentes en Cantabria (FAERCAN-Sin Fronteras), Marlene Licona; y la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara; Movellán ha indicado que esta iniciativa nace como "una oportunidad para compartir tradiciones, música, danza y gastronomía, reforzando el valor de la convivencia cultural".

"Gracias por elegir Camargo para ser el escaparate de esa unión entre culturas: ahora, más que nunca, necesitamos unión y brazos abiertos para recibir a aquellos que quieren venir a construir un municipio mejor, una comunidad autónoma mejor y un país mejor", ha manifestado el alcalde ante los asistentes, muchos de ellos representantes de las casi 20 asociaciones de personas procedentes de otros países que participan en el evento.

En opinión de Movellán, los ocho pueblos de Camargo "se enriquecen" gracias al "hermanamiento de culturas" que el público va a encontrar en el I Festival Intercultural 'Un Mundo de Colores'.

"Siempre vais a encontrar a este alcalde con los brazos abiertos, dispuesto a ser aliado de aquellos que vienen a trabajar y buscar un futuro mejor", ha incidido el regidor.

Por su parte, Marlene Licona ha expresado un mensaje de "agradecimiento" hacia los camargueses, ante quienes han querido presentar esta feria como "un mundo de colores", debido a que "creemos que la diversidad, la interculturalidad enriquece".

"En este espacio vamos a mostrar nuestra esencia, cultura e identidad", ha sostenido la presidenta de FAERCAN, para quien esta cita va a dar la oportunidad de "mostrar sus raíces" a ciudadanos llegados desde diferentes puntos del mundo.

PROGRAMA

El programa arrancará el viernes 15 a las 18.00 horas con actuaciones musicales y de danza. Al día siguiente, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar un pasacalles intercultural que recorrerá las principales calles del centro urbano Muriedas-Maliaño, con salida desde el Parque Lorenzo Cagigas y recorrido por Avenida de la Concordia, Avenida de Bilbao, Calle Concha Espina, Avenida de Cantabria y llegada al Parque de Cros.

A partir de las 17.00 horas continuarán las exhibiciones culturales con propuestas como danza caleña, marimba, folclore boliviano, danzas peruanas, coros ucranianos y actuaciones en directo.

Como colofón del I Festival Intercultural 'Un Mundo de Colores', el domingo, y desde las 16.00 horas, se celebrará un desfile de trajes típicos de todas las naciones participantes, seguido de nuevas actuaciones musicales y de danza hasta el cierre de la programación a las 21.00 horas.