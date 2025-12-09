Archivo - Camargo celebrará un Karaoke Navideño de Peñas el 28 de diciembre con premios de hasta 500 euros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Camargo celebrará un karaoke navideño de peñas el 28 de diciembre dentro del programa festivo de la Plaza de la Constitución, en Muriedas, que ofrecerá actividades culturales, familiares y solidarias para todos los públicos entre el sábado 20 de diciembre y el 5 de enero. Este evento repartirá premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros canjeables en el comercio local de Camargo.

Esta cita supone la principal novedad de la oferta navideña de este espacio público, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

La programación se inaugurará con la apertura de la carpa navideña a las 18.00 horas del 20 de diciembre, en presencia de Papá Noel, que recibirá a los niños para fotografiarse con ellos.

Al día siguiente, domingo 21, se celebrará la marcha solidaria navideña a beneficio de la asociación Apapachando, con salida desde el Parque de Cros y llegada a la Plaza de la Constitución. Una cita a la que seguirá el espectáculo 'Baila y Brinda', de The G Family by Gloria Rueda.

Durante los días siguientes se sucederán actuaciones de academias y escuelas de danza del municipio, como la Escuela Municipal de Danza de La Vidriera, Dantea, The Project Dance Studio y la Escuela de Danza Carlota Argós; espectáculos infantiles (como el de Malassia Junior, el día 27); sesiones de DJ e hinchables.

El calendario de la Plaza de la Constitución incluye la celebración de la Tardebuena, con animación de dj; actuaciones de las agrupaciones corales del municipio los días 28 y 30 de diciembre, y la fiesta solidaria a favor de Apapachando, que se realizará el lunes 29. Asimismo, el 31 de diciembre se celebrarán las Precampanadas, con reparto de uvas de gominola y música del dj Pablo de Lucas.

En los primeros días de enero continuará la programación con espectáculos familiares como 'La Fórmula Mágica', del Mago Xuso y Asier Moon, o con la actuación del Coro Moderno 'La Fábrica de la Voz'.

Otra de las propuestas para estos días es la proyección de las películas 'Wicked II', los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre, y 'Hanna y las Navidades Olvidadas', del 26 al 29 de diciembre, en el cine del Centro Cultural La Vidriera.

Por otro lado, los niños podrán depositar sus cartas en el buzón real situado junto al belén municipal, que está prestando servicio desde el pasado 4 de diciembre en la calle Constitución. El 5 de enero los Reyes Magos llegarán al aeropuerto Seve Ballesteros, en Maliaño.

La cita con Sus Majestades tendrá lugar a las 16.30 horas y le seguirá la tradicional Cabalgata, que recorrerá el casco urbano desde el Paseo Bruno Alonso hasta Eulogio Fernández Barros. La jornada concluirá con la recepción oficial en la carpa de la Plaza de la Constitución.