Camargo clausura los Talleres de Expresión Artística con una exposición del trabajo de 350 alumnos de La Vidriera

Archivo - Foto de archivo de clausura los Talleres de Expresión Artística de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo clausurará este jueves, 2 de julio, el curso 2025-2026 de los Talleres de Expresión Artística del Centro Cultural La Vidriera con la inauguración de la exposición final de los talleres plásticos, una muestra que recoge una selección de los trabajos realizados a lo largo del año por alrededor de 350 alumnos.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala de Exposiciones Ana Bolado del centro cultural y servirá para poner el broche final a un curso en el que los Talleres de Expresión Artística, que han ofrecido disciplinas como dibujo, pintura, cerámica, fotografía, grabado, diseño gráfico, teatro, danza y folklore.

Concretamente, la muestra ofrece un recorrido por las creaciones surgidas en los talleres de dibujo, pintura, cerámica, fotografía, grabado y diseño gráfico, que reflejan la creatividad y la evolución técnica de las propuestas desarrolladas por el alumnado a lo largo del año académico.

Con esta exposición, la Concejalía de Dinamización Cultural concluye el programa de clausuras de los Talleres de Expresión Artística de La Vidriera, después de que la pasada semana se celebraran las exhibiciones de fin de curso de los talleres de Folklore y Danza, en las que el alumnado compartió con el público el resultado del trabajo realizado durante el año.

La exposición podrá visitarse del 2 al 24 de julio, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado que los Talleres de Expresión Artística constituyen una de las "principales señas de identidad" de La Vidriera, al reunir cada año a cientos de vecinos "en torno a la creación artística". Asimismo, ha manifestado que esta cita "es el reflejo de lo mejor que hacemos en La Vidriera", y ha invitado a los camargueses a visitar la muestra para apreciar el resultado de meses de aprendizaje.

"Los Talleres de Expresión Artística siguen siendo uno de los principales referentes culturales de Camargo", ha aseverado el regidor, que se ha referido a estos cursos como un "vehículo" mediante el que el Ayuntamiento ofrece un "espacio de encuentro y desarrollo creativo" para vecinos de todas las edades.