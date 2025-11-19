Camargo colabora con la Fundación Kalilu Jammeh con material escolar destinado a escuelas rurales de Gambia

CAMARGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha mantenido un encuentro con representantes de la Fundación Kalilu Jammeh en Cantabria, José Luis Blanco y Fernando Villoslada, para hacerles entrega de material escolar, valorado en 2.000 euros, mediante el que el Ayuntamiento colabora en la misión de esta organización de cara a distribuirlo en centros educativos del interior de Gambia.

En una cita en la que también ha participado la concejala de Deportes y Juventud, María Higuera, Movellán ha subrayado el compromiso del equipo de Gobierno con iniciativas que "mejoran directamente la vida de las comunidades más vulnerables".

"La colaboración con la Fundación Kalilu Jammeh permite que recursos básicos, como material escolar, lleguen allí donde más falta hacen", ha indicado el alcalde, quien ha llamado la atención acerca del trabajo que desarrolla la entidad tanto en el ámbito educativo, como en el sanitario y social.

Así, del 12 al 22 de febrero, un grupo de doce voluntarios cántabros viajará al interior de Gambia, concretamente hasta Jirong, localidad natal de Kalilu y sede de varios de los proyectos impulsados por la Fundación, entre ellos, un colegio para niños cuyos padres trabajan en el campo. Durante la misión se entregará material escolar en las escuelas de la comarca, especialmente en aquellas dedicadas a prestar atención a huérfanos apadrinados por la entidad, además de a menores en situación de especial indefensión.

El equipo visitará también diferentes centros sanitarios rurales para hacer entrega de material de cura, fundamental en una zona donde los accidentes relacionados con el trabajo agrícola son frecuentes y los recursos son muy limitados. Asimismo, se hará entrega de medicación básica, como analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios al Hospital General de Farafenni, una infraestructura que da cobertura a una población estimada entre 200.000 y 300.000 personas.

La misión incluye, además, la ampliación de la casa de acogida que la Fundación mantiene en la capital del país, Banjul, con el objetivo de ofrecer alojamiento y apoyo a jóvenes del interior que desean continuar estudios de Secundaria, Formación Profesional o estudios superiores, ya que estos recursos educativos sólo se encuentran en las áreas urbanas.

Junto al material escolar y sanitario, los voluntarios repartirán otro deportivo donado por clubes cántabros, entre ellos, el Vimenor CF, Racing de Santander, CD Bansander, CD Bezana y SD Solares-Medio Cudeyo, que han cedido equipaciones y balones para los jóvenes de la zona.

La misión de la Fundación Kalilu Jammeh es contribuir a reducir la pobreza extrema en las comunidades rurales de Gambia, favoreciendo el acceso a la educación, al agua y a la sanidad.

La entidad impulsa proyectos de desarrollo sostenible y promueve la difusión del libro 'El Viaje de Kalilu', cuyo mensaje busca sensibilizar a los jóvenes africanos sobre los riesgos reales de la migración irregular hacia Europa.