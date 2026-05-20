Camargo convoca ayudas para proyectos de promoción de la autonomía personal por 8.000 euros

CAMARGO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha convocado las subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la autonomía personal correspondientes al año 2026. Se trata de una línea de ayudas dirigida a asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el municipio y que está dotada con un presupuesto total de 8.000 euros.

La concejala responsable del área, Silvia del Castillo, ha explicado que la convocatoria está orientada a "respaldar iniciativas dirigidas a personas con diversidad funcional, tanto a través de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre, como mediante acciones de sensibilización y visibilización social".

"Lo importante es que las actividades se desarrollen en el municipio de Camargo y que tengan un impacto directo en la población beneficiaria", ha indicado Del Castillo, quien se ha referido a que entre las actuaciones subvencionables figuran programas destinados a favorecer la "integración comunitaria" de personas con diversidad funcional, así como iniciativas orientadas a "acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con discapacidad".

La convocatoria establece como requisitos que las entidades solicitantes carezcan de ánimo de lucro, estén inscritas en el Registro de Asociaciones o Fundaciones de Cantabria y contemplen entre sus fines estatutarios actuaciones relacionadas con el ámbito de la autonomía personal. La cuantía máxima de la subvención será de 2.000 euros por solicitud y la concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva.

Además, la edil ha destacado que la convocatoria incorpora este año un nuevo criterio de valoración relacionado con el número de personas beneficiarias de las actividades desarrolladas en Camargo, que podrá otorgar hasta cuatro puntos en función del alcance de la iniciativa.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del Registro Electrónico municipal en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).