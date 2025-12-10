Camargo convoca una plaza de delineante por libre oposición para el servicio de Obras

Archivo - Camargo rinde homenaje a sus vecinos centenarios transformando el centro urbano en espacio de diálogo intergeneracional - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo fortalecerá el servicio de Obras con la cobertura, mediante oposición libre, de una plaza de delineante en la plantilla de personal funcionario, con la que pretende mejorar la planificación y gestión técnica del área.

El alcalde, Diego Movellán, ha manifestado que esta incorporación responde a la voluntad municipal de "modernizar y agilizar" el trabajo técnico del servicio, especialmente en lo relativo a la elaboración de planos, la preparación de documentación gráfica y el seguimiento de los proyectos, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Movellán ha apuntado que la cobertura de esta plaza mejorará "de manera significativa" la capacidad operativa del servicio pues el departamento reforzará el apoyo a ingenieros y técnicos municipales, que podrán trabajar con documentación más precisa y actualizada y avanzar con mayor agilidad en los distintos expedientes.

Asimismo, mejorará la coordinación entre departamentos, facilitará la tramitación de proyectos y optimizará los recursos disponibles gracias a una gestión más eficaz y modernizada del trabajo gráfico y documental.

Por su parte, la concejala de Proyectos, Infraestructuras y Equipamientos, Marián Rovira, ha señalado esta incorporación supone "un impulso reseñable" a la digitalización del área, al incorporar conocimientos en herramientas de diseño y sistemas de representación avanzados que "son imprescindibles" en la administración local, ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que este proceso selectivo responde a la necesidad de "seguir avanzando" en la "mejora continua" de los servicios públicos. Un motivo por el que el equipo de Gobierno ha apostado por "actualizar" las estructuras municipales para "reforzar" la capacidad técnica ante el volumen creciente de actuaciones y proyectos.