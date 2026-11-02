Camargo designa por sorteo a los 315 integrantes de las 35 mesas electorales - ROMAN G.AGUILERA

CAMARGO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo, en sesión de carácter extraordinario, ha realizado el sorteo público para designar a las 315 personas que integrarán, como titulares y suplentes, las 35 mesas electorales del municipio con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En concreto, se han seleccionado nueve personas por mesa: un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de estos cargos. En total, el sorteo determina la designación de 105 titulares y 210 suplentes, ha informado el Ayuntamiento.

Con este procedimiento, el Consistorio da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece la elección mediante sorteo público de los integrantes de las mesas electorales.

Las personas designadas recibirán la correspondiente notificación de su nombramiento y la información necesaria para el desempeño de sus funciones durante la jornada electoral.