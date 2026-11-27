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CAMARGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo dará el pistoletazo de salida a la Navidad el sábado 5 de diciembre, a las 19.30 horas, con el encendido de luces y el pasacalles 'Golden Christmas, el despertar de la luz', en el que habrá zancudos, personajes de fantasía y animadores con alas luminosas y efectos especiales.

Se iniciará así una programación en la que destaca la instalación de una aldea gratuita inspirada en El Rey León en el Parque de Cros y una carpa en la que se ofrecerá cerca de 80 horas de actividad en la Plaza de la Constitución. Además un tren navideño conectará el casco urbano con Cros los días 5, 12 y 19 de diciembre.

El alcalde, Diego Movellán, ha presentado la programación navideña este viernes en rueda de prensa, junto a la concejala de Festejos y Dinamización Cultural, Laura Ara; y el coordinador del área, Juan Ramírez.

Movellán ha destacado que el alumbrado suma más de 400 elementos decorativos y más de tres kilómetros de guirnaldas luminosas, con un techo de luces de colores con tres coronas de los Reyes Magos que se estrena en la Avenida de la Concordia. El alumbrado contará también con 50 árboles iluminados, seis grandes figuras transitables y dos grandes árboles de Navidad.

Según ha explicado, la iluminación aumenta año a año en más calles, barrios y pueblos, si bien se prioriza en las zonas con mayor actividad para apoyar al comercio, la hostelería y el transporte privado.

ESTRELLA LUMINOSA DE OCHO METROS Y PISTA DE PATINAJE

Además, la Aldea Navideña del Parque de Cros abrirá del 5 de diciembre al 5 de enero. El recinto, de acceso gratuito, reunirá siete escenarios temáticos al aire libre con nieve artificial, 20 árboles luminosos y grandes figuras.

Las familias podrán encontrarse con un Mufasa de cuatro metros de longitud, un Simba de tres por dos metros, dos esculturas de bailarines de danza africana de tres metros y medio de altura, y dos tigres. Diez bastones navideños de tres metros completarán la decoración.

Asimismo, una estrella luminosa de ocho metros de largo y cinco de alto, sostenida sobre dos grandes paquetes de regalo, dará la bienvenida a los visitantes. Y, en el centro del recinto, una campana iluminada de seis metros de altura y cuatro de diámetro servirá de photocall para las familias.

Además, la aldea recuperará la pista de patinaje y la zona de atracciones, con seis propuestas dirigidas a los más pequeños. También volverán los puestos de venta, este año dedicados a productos tradicionales como el chocolate y las castañas.

PAPÁ NOEL RECIBIRÁ A LOS NIÑOS EL 19

Por su parte, la carpa de la Navidad se abrirá el 19 de diciembre en la Plaza de la Constitución, en la que se ofrecerán 33 propuestas y cerca de 80 horas de actividad a lo largo de 16 jornadas.

Papá Noel recibirá a los niños el sábado 19 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas, coincidiendo con la apertura del recinto.

El programa incluye dos espectáculos familiares, 'Un mundo mágico', el 28 de diciembre; y el musical 'Un sueño de juguetes', el 2 de enero.

Habrá seis jornadas de hinchables, con sesiones de mañana y tarde en varios de esos días, y seis sesiones de realidad virtual, Scalextric y La Barredora para niños a partir de ocho años.

Además, ocho agrupaciones corales y de pandereteras de Camargo participarán en dos encuentros, los días 20 de diciembre y 4 de enero.

Cuatro escuelas de danza presentarán sus propios espectáculos. La Escuela de Danza Dantea ofrecerá 'Duende y Flow', la Escuela Municipal de Danza de La Vidriera llevará a escena 'Mitología en danza', la Escuela de Danza Carlota Argós presentará 'Fábrica de sueños' y The Project Dance actuará con 'The Project Stole Xmas'.

Y también participarán el Taller de Folklore, con David Argós y Reme Muñoz y la propuesta 'Le cantan a la Navidad', el coro moderno La Fábrica de la Voz y The G Family by Gloria Rueda, con 'Arte en Navidad'.

Asimismo, La Vidriera proyectará 'Jumanji, mundo abierto' los días 26, 27 y 28 de diciembre.

PRECAMPANADAS CON GOMINOLAS

La mañana de Nochebuena habrá un pasacalles de muñecos navideños y la del 31 de diciembre será el turno de Navijazz Swing Quintet Band. Ese mismo día, a partir de las 19.00 horas, Camargo celebrará sus precampanadas con doce uvas de gominola y la música de Pablo de Lucas.

El 3 de enero habrá una fiesta infantil con hinchables, pintacaras, chocolatada y una romería con 'El show de la Tati'. Y el 4 de enero se celebrará un bingo solidario, iniciativa de los chicos del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Camargo, en el que se podrá obtener un cartón a cambio de un kilo de alimentos.

LOS REYES MAGOS LLEGAN EN AVIÓN

Una de las citas más esperadas es la de los los Reyes Magos, que llegarán en avión el 5 de enero al aeropuerto y se trasladarán al casco urbano para participar en la cabalgata, cuyo recorrido terminará en la carpa de la Navidad, donde recibirán a los niños y escucharán sus peticiones antes de la noche de Reyes.

Precisamente, desde el 5 de diciembre los niños podrán depositar sus cartas en el Buzón Real, junto al Belén Municipal -diseñado por el belenista Rubén Oria- en la calle Constitución.

"La Navidad es tiempo de compartir, no de competir, y por eso hemos diseñado una programación a la medida de nuestras calles y de nuestros vecinos", ha indicado el alcalde, que ha subrayado que la Navidad en Camargo es una propuesta "muy ambiciosa, diseñada para crear momentos que las familias recuerden siempre".