Camargo firmará un convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer para prestar atención psicológica especializada

Archivo - Pleno de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Camargo ha aprobado por unanimidad la firma del primer convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para desarrollar un programa de atención psicológica dirigido a pacientes de cáncer y a sus familiares del municipio.

La iniciativa, dotada con 6.000 euros, permitirá ofrecer un servicio gratuito de apoyo psicológico especializado durante cualquier fase de la enfermedad, incluyendo también el acompañamiento a familiares y procesos de duelo, ha informado el Ayuntamiento.

El programa será desarrollado por el equipo de psicooncología de la entidad en Cantabria y tiene como objetivo facilitar la adaptación a la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayudar a gestionar las consecuencias emocionales derivadas del diagnóstico y los tratamientos.

Asimismo, la Corporación ha dado luz verde al cambio de denominación de la calle Alcalde Arche, que pasará a llamarse calle La Enseñanza. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos municipales, excepto Vox. La nueva nomenclatura ha sido elegida por los vecinos y vecinas de la zona y responde al cumplimiento de la legislación vigente en materia de memoria democrática.

"Desde el Ayuntamiento estamos trabajando ya para facilitar al máximo todos los trámites que deban realizar los residentes y actuar de oficio en todos aquellos procedimientos en los que sea posible", ha explicado el alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), en el transcurso de la sesión plenaria, en la que ha indicado que el objetivo del equipo de Gobierno es que esta modificación "ocasione las menores molestias posibles" a los vecinos.

Otro de los asuntos abordados durante en el Pleno ha sido la aprobación de las distinciones del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, que se entregarán este sábado, a las 11.00 horas, en los jardines de la Casa Consistorial, durante el acto institucional de reconocimiento a los profesionales del servicio, así como a empresas, asociaciones, colectivos y entidades del municipio que colaboran con el parque municipal de bomberos.

Entre las distinciones concedidas se encuentra la Medalla al Mérito del Servicio, en su categoría de plata, a la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia.

Movellán ha apuntado que este reconocimiento responde al apoyo prestado por el Ejecutivo regional al parque municipal durante los últimos años, en los que "se ha hecho justicia con los bomberos de Camargo" al incrementarse la aportación autonómica dentro del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones, cuya vigencia se extiende hasta 2029.

En este sentido, el regidor ha recordado que la cuantía que recoge este acuerdo, a través del que el servicio camargués presta asistencia a otros municipios del entorno en caso de emergencia, ha pasado de los 150.000 euros de la anterior legislatura a los 400.000 euros actuales.

"Era una reivindicación histórica: Camargo estaba infradotado, mientras realizaba cinco veces más salidas que otros servicios que contaban con una financiación muy superior", ha aseverado Movellán en la tramitación de un punto que ha contado con el visto bueno de todos los grupos.

La sesión plenaria también ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento para el desarrollo del programa de recursos educativos durante el curso 2026-2027, una iniciativa que permitirá destinar, desde el propio Consistorio, cerca de 120.000 euros al mantenimiento del banco de recursos educativos como apoyo a las familias del municipio.

Además, el Pleno ha dado luz verde a la modificación de las bases reguladoras de las ayudas sociales con cargo al fondo extraordinario de suministros básicos y, por último, ha autorizado, con la abstención de socialistas y regionalistas, la contratación de la asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Camargo, una actuación que permitirá desarrollar el proyecto La Vidriera 360º a través de la financiación de tres millones de euros obtenida por el Ayuntamiento con cargo a los fondos FEDER para la modernización de este buque insignia de la cultura del municipio.