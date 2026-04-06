Camargo impulsa un proyecto educativo para acercar los valores del Olimpismo al alumnado de Secundaria

Charla. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha un proyecto educativo dirigido al alumnado de Educación Secundaria (ESO) que tiene como objetivo acercar los valores del Olimpismo y fomentar una formación integral basada en el deporte, la convivencia y el desarrollo personal.

En el marco de esta iniciativa, a lo largo del mes de marzo se han celebrado diversas jornadas formativas en los centros de Secundaria del municipio, en las que participaron estudiantes de distintos cursos que pudieron conocer de forma didáctica la historia, el significado y la vigencia del movimiento olímpico, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Real Academia Olímpica Española, se fundamenta en el Olimpismo como filosofía de vida que integra deporte, cultura y educación, promoviendo el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

Uno de los atractivos del proyecto ha sido la participación de deportistas y profesionales vinculados al ámbito olímpico, que han compartido sus experiencias con el alumnado.

Así, han pasado por las aulas de los centros educativos el regatista Alejandro 'Jan' Abascal, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, que intervino en el Colegio Sagrada Familia y el Colegio Altamira, donde trasladó la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la constancia; o Pablo Galán, miembro de mérito del Comité Olímpico Español, que ofreció varias ponencias en los IES Valle de Camargo y Ría del Carmen, abordando tanto la historia del olimpismo como los valores asociados al deporte y su aplicación en la vida cotidiana.

El programa también ha contado con la participación de Alejandro Siri, exjugador olímpico de hockey, que impartió una conferencia en el IES Muriedas centrada en el trabajo en equipo, la superación personal y la responsabilidad.

Además de acercar la historia de los Juegos Olímpicos, el proyecto pone el acento en la promoción de hábitos de vida saludables, así como en la importancia del esfuerzo y la cooperación en el proceso de aprendizaje.

Esta actuación culminará el próximo 19 de mayo con un acto de cierre que reunirá al alumnado participante de los cinco centros educativos de Secundaria del municipio.

Un encuentro que contará con la presencia de Raúl Chapado, presidente de la Real Academia Olímpica Española, así como de la Real Federación Española de Atletismo, y vicepresidente de World Athletics, además de con deportistas olímpicos.

El alcalde, Diego Movellán, ha explicado que el fin de esta propuesta es que el alumnado entienda el deporte como una herramienta clave para su desarrollo personal y social, favoreciendo hábitos saludables y una actitud comprometida con su entorno.

Asimismo, ha agradecido, tanto a los deportistas olímpicos "que se han sumado al proyecto" como a los centros educativos del municipio, "su implicación a la hora de hacerlo realidad".

"Hablamos de un modelo que va más allá de la competición deportiva para convertirse en un instrumento educativo basado en valores universales como la excelencia, la amistad, el respeto, la igualdad, el juego limpio y la responsabilidad social", ha subrayado.