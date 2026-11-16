Camargo instalará un puesto en el mercado para que los vecinos participen en la campaña contra la violencia de género

Cartel de la campaña. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo instalará el martes, 24 de noviembre, entre las 11.00 y las 13.00 horas, un puesto en el mercado semanal del Parque de Cros para que los vecinos participen en la campaña contra la violencia de género.

Y es que, el Consistorio conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, con una campaña de sensibilización que tendrá como protagonistas a los vecinos del municipio.

Bajo el lema 'Te lo digo a la cara. No a la violencia de género', la iniciativa, denominada 'Camargo da la cara', pretende convertir las pantallas informativas municipales en un mosaico de rostros que expresen públicamente el compromiso de los camargueses frente a la violencia machista.

La propuesta quiere trasladar el protagonismo del mensaje institucional a los vecinos, a los que se invita a participar en una declaración colectiva de rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Por ello, el día 24, se instalará un punto fotográfico que seguirá una misma línea estética, con imágenes en blanco y negro, fondo neutro y una identidad gráfica en la que destacará el color violeta, símbolo de la lucha contra la violencia de género.

Al día siguiente, miércoles 25 de noviembre, las pantallas informativas distribuidas por el municipio mostrarán durante toda la jornada los retratos de los participantes bajo el lema 'Aquí está mi cara. Camargo, unido frente a la violencia de género'.

Además de su difusión a través de las pantallas municipales, la iniciativa tendrá presencia en los canales de comunicación y redes sociales del Ayuntamiento.

La sucesión de imágenes individuales dará forma a un gran mosaico colectivo con el que visualizar el rechazo a la violencia machista como compromiso compartido por toda la sociedad.

La campaña está abierta a toda la ciudadanía y contará con una invitación especial a asociaciones vecinales, entidades deportivas, comercios, colectivos sociales y profesionales del municipio, con el objetivo de conseguir una participación amplia y representativa de la sociedad camarguesa, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento proyecta transmitir que la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad colectiva y que "nadie debe permanecer indiferente ni mirar hacia otro lado ante cualquier situación de violencia contra las mujeres".

La campaña concluirá con un mensaje institucional de compromiso frente a la violencia machista y la difusión del teléfono 016, el servicio gratuito de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a las víctimas de violencia contra las mujeres.