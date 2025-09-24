Archivo - Camargo invertirá 11 millones de euros en la limpieza viaria durante los próximos cinco años - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo invertirá 11 millones de euros en la limpieza viaria durante los próximos cinco años, en un nuevo contrato que reforzará la plantilla hasta los 27 trabajadores y tendrá una consignación para adquirir nueva maquinaria por 1.167.000 euros.

En concreto, la inversión anual en limpieza viaria será de 2.155.000 euros, frente al millón de euros anual de la actualidad, lo que supone un incremento del 120 por ciento. Además, la plantilla estará formada por 27 trabajadores --16 peones especialistas, ocho conductores, dos administrativos y un capataz--, según ha informado el Consistorio.

Más allá, el pliego obliga a los futuros adjudicatarios a "garantizar" las mejoras salariales contempladas en el preacuerdo vigente y en los años posteriores "para asegurar el cumplimiento del convenio y la estabilidad de la plantilla", ha explicado el alcalde, Diego Movellán.

La "dotación extraordinaria" en equipamientos y vehículos contempla la incorporación de, entre otros, tres barredoras (una con brazo desbrozador); una fregadora-barredora para aceras; un furgón hidrolimpiador; cinco carritos con sistema de aspiración y un tractor con brazo desbrozador. A esto se suman sopladoras eléctricas, desbrozadoras, vehículos auxiliares y fregadoras manuales.

Por otro lado, el pliego de cláusulas administrativas también mejorará la atención de incidencias ciudadanas, con un teléfono operativo 24 horas y la elaboración de informes; la recogida de enseres, la limpieza de imbornales y sumideros, así como actuaciones específicas en época de caída de la hoja. Además, se reforzará el servicio con limpiezas especiales tras fiestas y eventos.

"UNA TRANFORMACIÓN DE LOS OCHO PUEBLOS"

En esta línea, el regidor ha indicado que el objetivo del equipo de gobierno del PP con la aprobación de estos pliegos es "iniciar una transformación de los ocho pueblos de Camargo". "Vamos a disfrutar de nuestras calles y de nuestros barrios con la ilusión de verlos en las mejores condiciones posibles", ha subrayado, mediante una apuesta "por un modelo mecanizado y eficiente, con limpiezas semanales en las ocho localidades".

De este modo, el Ayuntamiento de Camargo "ha corregido las deficiencias", según ha comunicado, de una limpieza que, hasta ahora, se realiza "cada dos o tres meses", e incorpora "zonas de limpieza diaria en espacios de alta concurrencia", como el área de Cros o la Plaza María Blanchard, que, con más de 4.000 residentes, quedaron excluidas del contrato en 2001, así como en el modificado que se llevó a cabo en 2009.

Movellón ha calificado esta medida como "un esfuerzo tan importante como necesario" y ha asegurado que este "paso adelante" en la licitación va a servir para "modernizar y optimizar un servicio que se había quedado obsoleto" y que "no cumple con las necesidades de los camargueses".

"Quienes vivimos en Camargo sabemos que, durante demasiado tiempo, se ha hecho la vista gorda en relación a la limpieza viaria", ha manifestado el regidor, que ha señalado que tanto este contrato como el de la recogida de residuos sólidos "caducaron hace casi una década", en 2016.