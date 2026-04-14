Archivo - Camargo ofrece tres cursos de nuevas tecnologías para mejorar la empleabilidad y para modernizar el comercio - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo, a través del Centro Municipal de Formación, pone en marcha en abril tres nuevas acciones formativas centradas en competencias digitales y el uso práctico de la inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los vecinos y también de apoyar la modernización del comercio local.

Estos cursos, que comenzarán el día 20, abordan tres ámbitos clave como son la búsqueda de empleo con herramientas de inteligencia artificial, la fabricación digital y la creación de contenidos para pequeños negocios.

Entre ellos está 'Encuentra empleo con la ayuda de la IA', una formación de 36 horas orientada a mejorar los procesos de búsqueda de empleo mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Los participantes aprenderán a definir su objetivo profesional, crear y adaptar su currículo, preparar entrevistas y analizar ofertas de trabajo. Se celebrará del 20 al 30 de abril en horario de mañana.

Además, dentro del programa de apoyo al comercio local, se pondrá en marcha una nueva edición del curso 'Creación de contenidos con IA para tu negocio', dirigido a comerciantes interesados en mejorar su visibilidad y comunicación digital. En esta formación se trabajará, de manera práctica, la creación de contenidos para redes sociales, la generación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial y la planificación de publicaciones. Tendrá lugar del 20 al 30 de abril en horario de tarde.

Por otro lado, el curso de iniciación al diseño e impresión 3D permitirá a los participantes adentrarse en la fabricación digital mediante una formación práctica en la que aprenderán a diseñar modelos sencillos, preparar archivos e imprimir piezas en 3D de forma segura. Esta acción formativa, de 20 horas de duración, se desarrollará del 20 al 28 de abril en horario de mañana.

Todas las formaciones se impartirán en el Centro Municipal de Formación, en Maliaño. Los interesados pueden obtener más información e inscribirse a través del teléfono 942 26 25 22 o en la página web del Ayuntamiento de Camargo.