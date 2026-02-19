Archivo - Camargo ofrecerá hasta julio más de una decena de cursos para el acceso al mercado laboral y la mejora profesional - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Camargo ha presentado su programación de cursos para el período comprendido entre febrero y julio de este año, con una oferta de más de una decena de propuestas dirigida tanto a personas desempleadas como a trabajadores que deseen mejorar su perfil profesional.

El concejal de Formación, Cristian Armada, ha indicado que esta acción responde al compromiso municipal de "ofrecer herramientas reales que faciliten el acceso al empleo y la mejora profesional". Para ello, según Armada, es indispensable adaptar la formación a las necesidades actuales del mercado laboral, apostando por sectores con mayor proyección.

Así, la programación incluye acciones formativas vinculadas a sectores con demanda laboral, con especial atención a la cualificación profesional en ámbitos como la logística, la atención al cliente, la limpieza especializada, la seguridad alimentaria o la gestión administrativa de datos, ha informado el Ayuntamiento.

Dentro de este bloque se ofertan cursos centrados en la optimización de procesos logísticos, formación básica para la limpieza de centros asistenciales y domicilios, operaciones de grabación y tratamiento de datos o manejo de plataforma elevadora y carretilla, orientados a mejorar la inserción laboral y facilitar el acceso a puestos de trabajo en sectores estratégicos.

Asimismo, se incorporan acciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la reducción del desperdicio, así como cursos de renovación del carné para la aplicación de productos fitosanitarios, reforzando perfiles profesionales ligados al ámbito agroalimentario y al mantenimiento de espacios verdes.

Junto a la formación más técnica, el Ayuntamiento incrementa su apuesta por las competencias digitales y las nuevas tecnologías incorporando cursos relacionados con la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica o el uso práctico del teléfono móvil.

El catálogo se completa con cursos centrados en el desarrollo personal y social, como habilidades para la atención al cliente o dinamización de actividades de tiempo libre, ampliando así las opciones formativas y atendiendo a perfiles profesionales vinculados al ámbito educativo, social y de servicios.

Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse en el Centro Municipal de Formación (calle Julio de Pablo, 8, Maliaño), llamando al 942 26 25 22, escribiendo a camargoformacion@aytocamargo.es o a través de la web www.aytocamargo.es/formacion.